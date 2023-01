Apple abandonne l’exigence de test COVID-19, la WWDC pourrait-elle s’étendre en 2023 ?

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses entreprises du monde entier à changer leur façon de travailler, et cela inclut Apple. Cependant, la situation étant désormais mieux maîtrisée, Apple modifie à nouveau ses politiques pour les employés, qui n’auront plus besoin de se faire tester pour le COVID-19 avant de se rendre au bureau.

Apple veut plus d’employés au bureau alors que les politiques COVID-19 sont assouplies

La nouvelle a été rapportée par le journaliste Zoé Schiffer, qui a appris de sources chez Apple que la société apportait à nouveau des modifications à ses politiques COVID-19. Parmi les nouvelles politiques, les employés d’Apple n’auront plus besoin de tester le COVID-19 avant de se rendre au bureau pour un travail en personne. Actuellement, l’entreprise teste toujours ses employés pour empêcher la propagation du COVID-19.

Un autre changement qu’Apple apporte à sa politique COVID-19 est lié aux jours de maladie. Depuis la pandémie, les travailleurs de l’entreprise ont eu des jours de maladie illimités s’ils présentent des symptômes de COVID-19. Cependant, avec les nouvelles politiques, les employés d’Apple n’auront droit qu’à un maximum de cinq jours de maladie s’ils sont testés positifs pour COVID-19.

La fin de l’exigence des tests COVID-19 tombe le 30 janvier, tandis que les jours de maladie illimités se terminent en août. Avec ces changements, Apple s’attend à ce qu’un plus grand nombre d’employés travaillent depuis ses bureaux.

En avril 2022, les employés d’entreprise d’Apple ont commencé à reprendre le travail en personne après deux ans de travail à distance en raison de la pandémie. Les employés devaient travailler en personne un jour par semaine. Un mois plus tard, cette exigence a été portée à deux jours par semaine. Depuis septembre de l’année dernière, les employés d’Apple sont tenus de travailler en personne trois jours par semaine.

Comparé à d’autres grandes entreprises technologiques, Apple est plus restrictif en ce qui concerne ses politiques de travail à domicile. Cela a poussé certains employés et même des cadres supérieurs à quitter l’entreprise au cours des deux dernières années.

Qu’en est-il de la WWDC et des événements en personne ?

À la suite de la pandémie, Apple a cessé d’organiser ses événements traditionnels en personne avec la presse et d’autres invités. Cela a également affecté la WWDC, la conférence annuelle de l’entreprise pour les développeurs. L’année dernière, Apple a invité un nombre limité de développeurs à assister à la WWDC directement depuis Apple Park. Cependant, tout comme le lancement de l’iPhone 14, l’événement a été préenregistré, malgré les personnes présentes.

On ne sait pas à ce stade ce qui se passera cette année. La société semble toujours se concentrer sur les événements et les sessions préenregistrés, comme nous l’avons vu avec le lancement récent de l’iPad Pro M2 et des derniers Mac M2. Mais alors que l’entreprise assouplit ses politiques COVID-19, il semble que nous nous rapprochons de voir à nouveau des événements en personne comme la WWDC avec un groupe d’invités.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :