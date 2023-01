Ces Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a trois ans reçoivent également la mise à jour Android de janvier

Cette mise à jour est déjà déployée sur Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra aux États-Unis avec la version de firmware G98xUSQS3GWA2.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

Encore une fois, Samsung est le fabricant qui met à jour ses téléphones le plus rapidement avec le dernier correctif de sécurité Android, comme en témoigne le fait qu’à ce jour, un total de 18 terminaux de la firme coréenne ont déjà reçu la nouvelle mise à jour de sécurité.

En ce sens, il convient de noter que le géant coréen met à jour de manière égale les modèles actuels et anciens et une bonne preuve en est qu’il vient de déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur ses fleurons 2020, les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20. Ultra.

La série Galaxy S20 est mise à jour avec le correctif de sécurité de janvier 2023

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à sortir la mise à jour Android de janvier dans les versions verrouillées des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra des opérateurs américains Metro PCS et T-Mobile.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur la famille Galaxy S20 avec la version de firmware G98xUSQS3GWA2 et inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plus de 50 vulnérabilités de sécurité, y compris celles affectant Samsung Knox, Secure Folder et Galaxy Store corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore stabilité de l’appareil.

Une fois cette mise à jour disponible globalement, vous pouvez vérifier si elle est déjà arrivée en accédant à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Samsung met à jour l’un de ses téléphones les moins chers vers Android 13 avec One UI 5

Une fois qu’il apparaît à votre disposition, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.

