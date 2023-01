Tous ces téléphones ont été lancés il y a 10 ans (oui, nous sommes vieux)

Nous passons en revue quelques mobiles historiques qui, étonnamment, ont été lancés il y a dix ans.

Le Google Nexus 5, l’un des smartphones mythiques qui aura 10 ans en 2023

Il y a dix ans, en 2013, TikTok n’existait pas encore. Bitcoin avait dépassé la valeur de 1 000 $ pour la première fois. La PlayStation 4 était à plusieurs mois d’être présentée, WhatsApp s’apprêtait à être une application payante pour tout le monde (un changement qui, en revanche, n’a pas duré longtemps) et un certain Windows Phone tentait de concurrencer Android et iOS pour devenir le système d’exploitation mobile par excellence à l’échelle mondiale.

Les choses ont beaucoup changé depuis lors dans tous les sens. Dans le domaine de la téléphonie mobile, en particulier, les avancées technologiques nous ont amenés à un point où les smartphones ont atteint un niveau impressionnant dans des aspects tels que la photographie, la vitesse de charge ou la polyvalence d’utilisation, grâce à des formats tels que les smartphones pliables.

Mais à quoi ressemblait le paysage mobile à l’époque ? Nous voulions revenir dix ans en arrière, et voir quels étaient les smartphones les plus populaires qui ont été lancés sur le marché en 2013. Si vous cherchiez votre dose quotidienne de nostalgie, la voici.

Samsung Galaxy S4

Pour beaucoup, l’un des meilleurs Samsung Galaxy de tous les temps. Le Galaxy S4 a été présenté au monde en mars 2013 comme le produit phare de la société sud-coréenne pour le premier semestre, avec un écran Super AMOLED de 5 pouces, une résolution Full HD+ et Gorilla Glass 3 protégeant son écran.

Il comprenait un processeur Exynos 5410 Octa conçu par Samsung accompagné de 2 Go de RAM, et il était possible de l’acheter dans des configurations avec 16, 32 ou jusqu’à 64 Go de stockage interne, des chiffres actuellement réservés aux mobiles les moins chers du marché. marché.

Il a été mis en vente avec Android 4.2.2 Jelly Bean et a été mis à jour vers Android 5 Lollipop plusieurs années plus tard. Concernant son système de caméra, il faut dire qu’il disposait d’un capteur principal de 13 mégapixels, et d’une caméra frontale de 2 mégapixels.

Il faut dire que l’accueil du Galaxy S4 sur le marché n’aurait pas pu être meilleur. Il a dépassé les 10 millions de précommandes dans les 2 premières semaines après sa sortie. Au total, 4 millions d’unités ont été vendues en 4 jours et 10 millions en 27 jours, ce qui l’a conduit à devenir l’un des smartphones les plus vendus de l’histoire, atteignant plus de 80 millions d’unités.

LG G2

Pour voir comment le monde de la téléphonie mobile a changé ces dix dernières années, il suffit de regarder LG. La société sud-coréenne est passée de la création de certains des meilleurs smartphones du marché à l’abandon complet du marché du téléphone.

Le LG G2 fait partie de ces téléphones qui ont marqué une époque. Il a été l’un des premiers à avoir un écran de 5,2 pouces avec la technologie True-LCD IPS et une résolution Full HD+, ainsi que des marges plus petites que ses rivaux.

Il était équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 800 avec 2 Go de RAM, d’une grande batterie d’une capacité de 3000 mAh et d’un appareil photo principal de 13 mégapixels.

C’est le mobile qui a poussé LG à se battre face à face avec des entreprises comme Apple et Samsung dans le segment haut de gamme, en offrant une expérience de première classe à tous points de vue, avec un design que beaucoup considéraient comme en avance sur son temps, dont le principal la vertu était l’inclusion des boutons de volume et d’alimentation situés à l’arrière, laissant les côtés complètement libres.

Google Nexus 5

On ne peut pas parler du LG G2 et oublier le mythique Nexus 5, créé en collaboration par Google et LG. La quatrième génération du smartphone de Google partageait bon nombre de ses fonctionnalités avec le G2, comme le processeur Snapdragon 800 de Qualcomm ou 2 Go de RAM. Cependant, il avait un logiciel complètement propre basé sur Android 4.4 KitKat, et a fini par être mis à jour vers Android 6.0 Marshmallow avant d’être abandonné.

Beaucoup considèrent le Nexus 5 comme l’un des meilleurs Nexus de tous les temps, car il combine des spécifications haut de gamme avec un design original (en particulier dans sa couleur rouge frappante) et un prix très raisonnable, seulement 349 euros dans sa version la plus basique. Son succès fut tel qu’à ce jour, dix ans plus tard, il est encore dans l’esprit de nombreuses personnes lorsqu’elles pensent aux meilleurs smartphones Android de l’histoire.

OPPO N1

Au milieu de l’année 2023, nous sommes plus que habitués à voir des smartphones qui utilisent les solutions les plus extravagantes pour masquer ou masquer les caméras frontales des appareils. Des modules qui apparaissent et disparaissent aux caméras cachées derrière l’écran. Ce que peu de gens savent, c’est qu’il y a dix ans, OPPO a déjà essayé quelque chose de similaire.

L’OPPO N1 était un smartphone destiné à la gamme moyenne supérieure, qui se démarquait du reste des modèles concurrents pour avoir un module de caméra rotatif en haut.

Ledit module avait un mécanisme automatique qui lui permettait de pivoter jusqu’à 206 degrés pour permettre à la seule caméra de l’appareil d’être utilisée comme caméra arrière ou avant selon le moment. Des années plus tard, des entreprises comme Samsung ont adapté ce système avec des téléphones comme le Samsung Galaxy A80.

Nokia Lumia 1020

En 2013, la grande majorité des smartphones haut de gamme avaient des appareils photo de 12 ou 13 mégapixels et des capteurs pas trop grands. La plupart, sauf le Lumia 1020.

Quel serait l’un des derniers smartphones avec Windows Phone, arrivé sur le marché en 2013 équipé d’un impressionnant capteur de 41 mégapixels avec une résolution et une largeur de 1/1,5″, avec des pixels de 1,12 µm, une ouverture f/2.2, une mise au point automatique et une stabilisation optique, ainsi que des optiques Carl Zeiss, et un double flash xénon et LED. Une vraie merveille, qui sert encore aujourd’hui de référence dans certains comparatifs de photographie mobile.

N’eut été du fait qu’il disposait à l’époque d’un logiciel incapable de rivaliser avec iOS et Android, nul doute que le Lumia 1020 aurait pu devenir l’un des smartphones les plus pertinents du segment à son époque.

HTC One

En février 2013, lors du MWC, HTC a réalisé un chef-d’œuvre en aluminium. Le HTC One est toujours considéré à ce jour comme l’un des meilleurs smartphones et l’un des téléphones les mieux conçus jamais vus.

Non seulement son esthétique était unique. HTC s’est avéré capable d’affiner la construction de l’appareil, combinant des matériaux de qualité avec un processus de fabrication qui l’a élevé au-dessus de tout autre téléphone vu à ce jour.

Comme si cela ne suffisait pas, le HTC One était une bête dans le segment haut de gamme, avec un écran Super LCD3 de très haute qualité, un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 600 et un rare appareil photo UltraPixel de 4 mégapixels qui était en avance de son temps. , et qui a fini par décevoir en quelque sorte en ne parvenant pas à maintenir un bon équilibre entre la taille des pixels et la résolution.

On ne peut pas oublier son excellent système audio alimenté par Beats (oui, le même Beats qui appartient aujourd’hui à Apple) ou son logiciel basé sur Android et personnalisé par SenseUI, la première couche de personnalisation qui existait dans Android.

Motorola Moto G

Le Moto G était le smartphone qui révolutionnait le milieu de gamme à l’époque. À une époque où tous les regards étaient tournés vers l’innovation que les fabricants concentraient sur leurs appareils les plus chers, Motorola (qui à l’époque faisait partie de Google) a osé créer un appareil abordable capable d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle à pratiquement tous les égards.

La chose vraiment importante à propos de ce téléphone était le changement de paradigme qu’il a provoqué dans le segment de la téléphonie en 2013. Il a forcé d’autres fabricants à faire un effort pour créer des smartphones à bas prix avec des conceptions soignées, de bonnes fonctionnalités, qui recevaient fréquemment des mises à jour du système d’exploitation et , finalement, qu’ils n’étaient pas décevants pour le simple fait d’être « bon marché ».

Son succès fut tel qu’à ce jour, dix ans plus tard, Motorola continue d’utiliser la marque Moto G sur ses appareils destinés au milieu de gamme.

LG Gflex

Les smartphones pliables sont déjà une réalité, et petit à petit, ils gagnent de plus en plus en importance sur le marché. Mais bien avant que ces types d’appareils puissent exister, les entreprises ont dû expérimenter différentes technologies qui ont permis de créer des téléphones avec des écrans pliants.

L’un des premiers à entrer dans ce monde a été LG avec sa série G Flex, qui en 2023 aura dix ans. Cette saga d’appareils, qui a fini par mourir après deux générations, s’est démarquée en équipant les écrans de la technologie P-OLED.

Ces types d’écrans, qui continuent à ce jour d’être utilisés par divers fabricants, se distinguent des autres écrans OLED car ils sont basés sur une matière plastique très flexible. Grâce à cela, LG a pu créer une famille de téléphones incurvés en forme de « demi-lune », qui, dans le cas du Flex de première génération, atteignait six pouces de diagonale pour devenir l’un des plus grands jamais vus sur un mobile. . .

Outre la particularité de son écran, le LG G Flex possédait également d’autres particularités, comme le fait d’avoir les boutons latéraux que l’on voyait déjà sur le LG G2, un dos en plastique « autoréparable » grâce à l’utilisation d’un résine qui pourrait cacher de petites rayures. C’est ainsi que nous l’avons décrit dans notre analyse, publiée en 2013 :

L’arrière de ce terminal est recouvert d’un matériau de pointe (une sorte de résine souple) qui lui permettra d’éviter les rayures et l’usure quotidienne, et pourra retrouver sa surface lisse. Il a des pouvoirs de guérison, comme un certain mutant.

Il avait également des spécifications haut de gamme, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 800, 2 Go de RAM ou une batterie d’une capacité de 3500 mAh. Au moment de son lancement, il coûtait environ 799 euros en France.

Découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :