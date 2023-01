Le site Web d’assistance Apple fait peau neuve avec un nouveau design

Apple a procédé à une belle refonte du site Web d’assistance Apple cette semaine. Le nouveau design est beaucoup plus moderne avec de grandes images, de nouvelles icônes et un accès facile à certains des problèmes de support Apple les plus courants. Rendez-vous ci-dessous pour un test plus approfondi.

Le site Web d’assistance Apple révisé a été repéré par le développeur Mario Guzman sur Mastodon, qui a souligné que la mise à jour remplace « les icônes plates et ennuyeuses » et utilise désormais « des images réelles et des icônes colorées ». Il y a de grandes images réelles des produits Apple en haut, avec des liens rapides vers les différentes catégories de produits de l’entreprise juste en dessous.

Comme toujours, le nouveau design propose également trois liens de haut niveau vers certains des sujets les plus courants de l’assistance Apple :

Identifiant Apple ou mot de passe oublié

Réparation Apple

Facturation et abonnements

À partir de là, Apple encourage les utilisateurs à rechercher plus de sujets, à « obtenir les dernières » en mettant à jour iOS 16 et à contacter l’assistance Apple par téléphone, chat ou e-mail. Il y a également des avertissements concernant les pièces contrefaites, ainsi qu’une réitération de l’engagement d’Apple à « l’accès à des réparations sûres, fiables et sécurisées avec des pièces Apple d’origine ».

Le nouveau site Web d’assistance Apple met également l’accent sur AppleCare +, la société affirmant que cela vous offre « des réparations illimitées pour la protection contre les dommages accidentels, un accès prioritaire 24h/24 et 7j/7 aux experts Apple, et plus encore ».

Dans l’ensemble, il s’agit d’une belle refonte qui fait entrer le site Web d’assistance Apple dans l’ère du design Apple moderne. la conception précédente commençait à paraître assez datée par rapport au reste du site Web d’Apple. Même certaines des images de la conception précédente montraient des appareils de la génération précédente exécutant des logiciels obsolètes.

Vous pouvez consulter vous-même le nouveau design du site Web d’assistance Apple ici.

