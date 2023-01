C’est le seul Mac avec Apple Silicon que personne ne devrait acheter

Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper avec la gamme actuelle d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables d’Apple alimentés par des processeurs Apple Silicon. La gamme est plus solide qu’elle ne l’a jamais été, en particulier avec le lancement cette semaine de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec M2 à l’intérieur.

Mais il y a une exception notable. Il y a un MacBook que pratiquement personne ne devrait acheter, et c’est le MacBook Pro 13 pouces.

La gamme actuelle de MacBook

Lorsque les critiques du MacBook Pro M2 ont été publiées l’année dernière, un consensus était immédiatement clair : c’est exactement le même MacBook Pro qu’Apple vend depuis des années, juste avec une puce M2 à l’intérieur. Il présente la conception de la génération précédente, la même barre tactile, les deux mêmes ports USB-C et les mêmes limitations.

Pour le contexte, voici la liste actuelle de la gamme MacBook d’Apple :

Il y a un trou flagrant dans cette gamme, avec un écart de prix de 700 $ entre le MacBook Pro M2 et le MacBook Pro 14 pouces.

Le MacBook Pro 13 pouces existe pour combler cette lacune, mais il est si loin sous le MacBook Pro 14 pouces, en termes de prix et de capacités, qu’il ne comble pas vraiment cette lacune. Cela devient encore plus déroutant quand on regarde comment Fermer le M2 MacBook Pro est au M1 MacBook Air et au M2 MacBook Air, encore une fois en termes de prix et de fonctionnalités.

Le MacBook Air M2 offre spécifiquement certains avantages par rapport au MacBook Pro M2. Vous obtenez un port supplémentaire grâce au connecteur de charge MagSafe, la webcam est en 1080p contre 720p sur le MacBook Pro et le système de haut-parleurs est plus puissant. L’écran est également légèrement plus grand, Apple le qualifiant d' »écran Liquid Retina ».

Encore une fois, rappelez-vous que le MacBook Air avec M2 coûte 100 $ moins cher que le MacBook Pro M2, malgré les avantages. Et n’oubliez pas le design moderne du MacBook Air, les options de couleur et le design (form factor) plus léger et plus fin. Il n’y a pas non plus de barre tactile – ce qui est une bonne chose pour beaucoup de gens, bien qu’il y ait des fans de la barre tactile. Des dizaines, même !

Quel MacBook devriez-vous acheter ?

J’espère que j’ai suffisamment expliqué l’argument pour que vous connaissiez déjà une partie de la réponse à cette question. À moins que vous ne soyez un fanatique absolu de la barre tactile, il n’y a aucune raison d’acheter le MacBook Pro M2. Non seulement il est plus cher que les deux modèles de MacBook Air, mais il est également inférieur à bien des égards.

J’espère qu’Apple comblera l’écart entre le MacBook Pro à 1299 $ et le MacBook Pro à 1999 $. Il y a des chuchotements d’un nouveau MacBook / MacBook Air 15 pouces à venir en 2023 ou 2024. Cette machine pourrait même proposer des options pour une puce M2 ou M2 Pro à l’intérieur. Idéalement, cela se situera juste entre les deux modèles de MacBook Pro.

Si vous achetez un MacBook et que vous en avez besoin immédiatement, le M1 MacBook Air est la meilleure option sans débourser 2 000 $ pour le MacBook Pro 14 pouces. Le MacBook Air M2 est une option encore plus attrayante avec son design moderne, son écran amélioré et son processeur plus rapide.

Au final

Alors pourquoi le MacBook Pro M2 existe-t-il ? Eh bien, il existe pour combler le vide entre le MacBook Air et le MacBook Pro 14 pouces. Il le fait mal. Au-delà de cela, cela semble se résumer uniquement au marketing. Certaines personnes (et en particulier les acheteurs d’entreprise) sont déterminées à acheter une machine « Pro » d’Apple.

C’est en fait un peu trompeur. Le MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2 est qualifié de machine « Pro », mais ce n’est en aucun cas « Pro ». Les seules choses qui peut Justfy l’adjectif « Pro » sont ses ventilateurs et sa plus longue durée de vie de la batterie. Les ventilateurs pourraient permettre au MacBook Pro M2 de maintenir des performances optimales plus longtemps que le MacBook Air sans ventilateur. Pour la plupart des gens, cependant, cela ne veut rien dire.

A part ça, ce n’est pas une machine « Pro ». En fait, vous pourriez même affirmer que le MacBook Air correspond mieux à cette marque « Pro ».

Que pensez-vous de la gamme actuelle de MacBook ? Envisagez-vous d’acheter un nouveau MacBook prochainement ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

