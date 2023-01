Les violations de données ont touché 42 % d’Américains de plus l’année dernière, créant une « arnaque » de vol d’identité

Le nombre de violations de données en 2022 était légèrement en baisse par rapport à l’année précédente, mais le nombre de personnes dont les données personnelles ont été exposées par les failles de sécurité était nettement plus élevé…

Les données sont révélées par le rapport annuel de l’Identity Theft Resource Center (ITRC).

Le rapport a critiqué les entreprises pour avoir fourni trop peu de détails dans leurs aveux de violation de données.

Les avis de violation de données manquent soudainement de détails, ce qui entraîne un risque accru pour les particuliers et les entreprises, ainsi qu’une incertitude quant au nombre de violations de données et de victimes. « Non spécifié » était la plus grande catégorie de cyberattaques ayant entraîné une violation de données en 2022, devant le phishing et le ransomware. Seuls 34 % des avis de violation de données incluaient des détails sur la victime et le vecteur d’attaque […]

Eva Velasquez, présidente et chef de la direction du centre de ressources sur le vol d’identité, a déclaré : « Ces compromissions ont touché au moins 422 millions de personnes. Ces chiffres ne sont que des estimations car les avis de violation de données sont de plus en plus émis avec moins d’informations. Cela a entraîné des données moins fiables qui empêchent les consommateurs, les entreprises et les entités gouvernementales de prendre des décisions éclairées sur le risque de compromission des données et les mesures à prendre en cas d’impact. Les gens sont en grande partie incapables de se protéger des effets néfastes des compromissions de données, alimentant une épidémie – une « escroquerie » de fraude d’identité commise avec des informations compromises ou volées ».