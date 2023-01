L’iPad Pro n’a pas besoin d’une refonte majeure, mais d’un meilleur logiciel

L’année dernière, Apple a présenté un nouvel iPad Pro qui est essentiellement le même que le modèle de la génération précédente, mais cette fois avec la puce M2 plus rapide. Alors que les rumeurs suggèrent qu’aucun des modèles d’iPad ne bénéficiera de mises à niveau massives en 2023, il semble qu’Apple travaille sur une «refonte majeure de l’iPad Pro» pour 2024. Mais à ce stade, l’iPad Pro n’a pas besoin d’une refonte majeure, mais meilleur logiciel.

L’état actuel de l’iPad Pro et les rumeurs sur l’avenir

La dernière refonte majeure de l’iPad Pro remonte à 2018, lorsque la société a abandonné le design avec le bouton Accueil au profit du nouveau avec un écran bord à bord. Depuis lors, malgré l’ajout du Magic Keyboard et des caméras améliorées, le matériel de l’iPad Pro n’a jamais beaucoup changé.

Bien sûr, quelque chose d’autre s’est passé en 2021. C’est à ce moment qu’Apple a présenté le premier iPad Pro avec la puce M1 – jusque-là une puce conçue pour les Mac. Et en 2022, l’iPad Pro a de nouveau été mis à jour avec la même puce M2 que le MacBook Air et le nouveau Mac mini.

Bien que les rumeurs concernant l’iPad Pro 2023 ne soient pas excitantes, Bloomberg a rapporté cette semaine qu’Apple travaille sur une refonte majeure pour la version 2024, qui devrait également comporter un écran OLED pour la première fois sur un iPad. De plus, les deux Bloomberg et Netcost-security.fr ont rapporté dans le passé qu’Apple avait envisagé d’apporter MagSafe à l’iPad Pro.

Mais honnêtement, ce n’est pas un nouveau design dont l’iPad Pro a besoin, pas même une puce encore plus puissante.

L’iPad Pro a besoin d’un meilleur logiciel

Pendant des années, le problème avec l’iPad n’a pas été matériel, mais logiciel. Depuis l’iPad Pro 2018, Apple affirme que sa tablette est plus rapide que la plupart des ordinateurs portables. Aujourd’hui, c’est encore plus vrai avec les iPad alimentés par les mêmes puces que les Mac.

Même ainsi, le logiciel iPad est un gâchis. Bien qu’Apple ait proposé le nom iPadOS, il s’agit essentiellement d’une version d’iOS optimisée pour les écrans plus grands. Avec iPadOS 16, Apple a essayé de différencier iPadOS avec Stage Manager – une fonctionnalité qui apporte des fenêtres à l’iPad. Alors que Stage Manager permet certainement un nouveau niveau de multitâche sur l’iPad, il est encore beaucoup plus limité que ce que les utilisateurs trouvent sur macOS et Windows.

Les utilisateurs ne peuvent ouvrir que quatre applications à la fois sur chaque écran, ce qui peut être une limite raisonnable pour l’écran de l’iPad, mais pas lorsqu’un moniteur externe est connecté. Imaginez avoir cette limite sur un Mac. Et Stage Manager est bogué et incohérent. Vous ne pouvez même pas déplacer et organiser les fenêtres librement comme dans un système d’exploitation de bureau.

Mais ce n’est qu’une partie du problème avec iPadOS. Puisqu’il est basé sur iOS, le système est beaucoup plus limité et restreint. Les logiciels puissants disponibles sur les plates-formes de bureau nécessitent l’accès à certains outils qu’Apple ne fournit tout simplement pas sur iOS. Cela oblige les développeurs à prendre plus de temps ou même à se demander s’il vaut la peine de publier des applications « pro » pour iPadOS.

Même Apple, qui aime montrer qu’iPadOS est une excellente plate-forme pour les développeurs, n’a jamais apporté d’applications comme Final Cut, Logic Pro et Xcode sur l’iPad.

iPadOS 17 libérera-t-il le potentiel de l’iPad ?

C’est difficile à dire à ce stade. Avec iPadOS 16 mettant l’accent sur les fonctionnalités qui transforment l’iPad en ordinateur, nous nous attendons certainement à en voir plus avec les futures mises à jour. Cependant, un rapport récent de Mark Gurman a révélé qu’Apple avait donné la priorité au développement de sa nouvelle plateforme AR/VR sur iOS 17.

En d’autres termes, les utilisateurs doivent maintenir leurs attentes concernant les fonctionnalités fournies avec iOS 17 et iPadOS 17. Et peu importe à quel point Apple améliore le matériel de l’iPad, le rend plus rapide ou modifie sa conception, rien de tout cela ne résoudra son principal problème : avoir un « logiciel bébé » pour un appareil puissant.

