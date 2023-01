MWC 2023 : ce qu’on attend de OnePlus

On passe en revue tout ce que l’on attend de OnePlus lors du prochain Mobile World Congress à Barcelone.

Les OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 arriveront sur le marché mondial lors du MWC 2022

Le MWC 2023 à Barcelone servira de scène à de nombreuses marques technologiques qui prévoient de présenter leur nouvelle génération de produits phares. OnePlus est l’une des entreprises qui a déjà confirmé avoir préparé des nouvelles pour le salon de fin février.

L’entreprise chinoise appartenant au conglomérat chinois BBK Electronics et à la sous-marque OPPO prévoit de dévoiler une bonne partie de son actualité pour cette nouvelle année lors du MWC 2023. Mais qu’attend-on vraiment de OnePlus ?

La version globale des OnePlus 11 et Buds Pro 2

Après sa présentation en Chine, les OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 sortiront dans leur version globale durant la première semaine de février.

La marque a révélé qu’elle organisera le 7 février son événement « Cloud 11 », où les versions du OnePlus 11 et Buds Pro 2 destinées au marché international devraient être lancées.

À ce jour, nous connaissons déjà tous les détails de cette paire de produits, et il ne reste plus qu’à savoir combien ils coûteront dans le reste des régions au-delà de la Chine.

Malgré le fait que l’événement Cloud 11 aura lieu début février, ils seront sans aucun doute présents au MWC 2023 afin que tous les participants du salon de la téléphonie puissent voir et tester les nouveaux appareils.

Votre premier clavier mécanique

Un autre produit OnePlus qui sortira très prochainement est le premier clavier mécanique créé par la société. La firme a longtemps confirmé l’arrivée de cet appareil, que nous verrons enfin le 7 février.

Notre premier clavier mécanique, disponible le 7 février —OnePlus (@oneplus) 23 janvier 2023

Encore une fois, le produit sera très probablement exposé sur le stand OnePlus lors du Mobile World Congress 2023, afin que les visiteurs puissent le voir par eux-mêmes.

Concept OnePlus 2

En plus des produits que l’entreprise elle-même a déjà confirmés et qui arriveront plusieurs semaines avant l’ouverture des portes mobiles, le dernières rumeurs suggèrent qu’il y aura une autre nouveauté.

Il arrivera sous le nom de OnePlus Concept Two, et tout semble indiquer qu’il s’agira du troisième smartphone conceptuel de la marque chinoise, où la marque montrera au monde ses dernières avancées technologiques.

Le OnePlus Concept One a été présenté lors du CES 2020 à Las Vegas, en tant que smartphone développé en collaboration avec McLaren qui se distingue par son apparence physique saisissante, avec une finition en cuir orange, et l’inclusion d’un panneau de verre électrochromique avec des particules organiques, capable de de faire varier sa transparence pour faire apparaître et disparaître les caméras arrière.

Quelques mois plus tard, la société présentait son deuxième concept de smartphone, le OnePlus 8T Concept, capable de changer de couleur et d’analyser la respiration de l’utilisateur.

On ne sait pas quelles nouvelles le OnePlus Concept Two apportera, mais nous savons depuis un certain temps que OnePlus travaille sur son propre smartphone pliable basé sur la série Find N d’OPPO. Le Mobile World Congress de Barcelone pourrait être le scénario choisi par la marque chinoise pour enfin montrer son premier pari dans cette catégorie de produits.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/