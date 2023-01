Le casque Apple ‘Reality Pro’ basculera entre AR/VR, servira d’affichage Mac, de batteries externes de 2 heures, etc.

Le premier casque AR/VR d’Apple pourrait être dévoilé ce printemps, et les rumeurs continuent d’offrir plus d’informations sur ce qu’Apple a en préparation. Un nouveau rapport de grande envergure Bloomberg propose désormais une multitude de détails sur le casque « Reality Pro » d’Apple, notamment que « les capacités de suivi des yeux et des mains seront un argument de vente majeur » pour le produit.

Bloomberg détaille que le groupe de développement technologique d’Apple, une équipe de plus de 1 000 personnes, a passé les sept dernières années à travailler sur la première version du casque AR/VR. Le casque Reality Pro devrait coûter « environ 3 000 $ » lors de ses débuts, ce qui représente « environ le double du prix des appareils concurrents » d’entreprises comme Meta.

Selon le rapport, les « capacités de suivi des yeux et des mains seront un argument de vente majeur » pour le casque Reality Pro. À l’aide de caméras externes, le casque pourra analyser les mains de l’utilisateur, tandis que des capteurs internes seront utilisés pour lire les yeux de l’utilisateur. Le rapport explique :

Le casque aura plusieurs caméras externes qui peuvent analyser les mains d’un utilisateur, ainsi que des capteurs dans le boîtier du gadget pour lire les yeux. Cela permet au porteur de contrôler l’appareil en regardant un élément à l’écran – qu’il s’agisse d’un bouton, d’une icône d’application ou d’une entrée de liste – pour le sélectionner. Les utilisateurs pinceront ensuite leur pouce et leur index pour activer la tâche, sans avoir besoin de tenir quoi que ce soit. L’approche diffère des autres casques, qui reposent généralement sur une manette.

Plus de détails sur le matériel du casque incluent qu’il y aura une couronne numérique similaire à l’Apple Watch pour basculer entre AR et VR. Le mode VR immergera complètement le porteur, mais lorsque le mode AR est activé, « le contenu s’estompe et devient entouré par l’environnement réel de l’utilisateur ». C’est apparemment l’une des fonctionnalités qu’Apple espère être un « point culminant du produit ».

Pour résoudre les problèmes de surchauffe, le casque Reality Pro utilisera une batterie externe qui « repose dans la poche de l’utilisateur et se connecte via un câble ». Il y aura également un ventilateur de refroidissement pour réduire davantage le risque de surchauffe du casque.

« Le casque peut durer environ deux heures par batterie, » Bloomberg rapports. La batterie a « à peu près la taille de deux iPhone 14 Pro Max empilés l’un sur l’autre, soit environ 6 pouces de haut et plus d’un demi-pouce d’épaisseur ».

Autres informations du rapport :

Le casque AR/VR pourra servir d’écran externe pour Mac : « Les utilisateurs pourront voir l’écran de leur Mac en réalité virtuelle tout en contrôlant l’ordinateur avec leur trackpad ou leur souris et leur clavier physique. »

Des applications telles que Safari, Photos, Mail, Messages, l’App Store, Apple TV, etc. seront disponibles sur le casque.

La saisie de texte peut être effectuée via Siri ou via un iPhone, Mac ou iPad à proximité. Apple « développe également une technologie qui permettra aux utilisateurs de taper dans les airs avec leurs mains ».

Apple a développé « son propre moteur sous-jacent pour alimenter les jeux VR ».

Certains prototypes internes Reality Pro ont une batterie intégrée avec chargement USB-C

La première version du casque Reality Pro sera composée «d’aluminium, de verre et de coussins»

« Le produit aura un écran incurvé à l’avant qui peut montrer les yeux de l’utilisateur, avec des haut-parleurs sur les côtés et un bandeau qui aide à ajuster l’appareil autour de la tête de l’utilisateur. »

Apple s’attend à ce que « le visionnage vidéo immersif soit une fonctionnalité essentielle » de Reality Pro, avec des partenaires potentiels tels que Disney, Dolby, etc. Il y aura une « fonction de visionnage vidéo dédiée qui peut donner aux téléspectateurs l’impression de voir un film sur un écran géant dans un autre environnement, comme un désert ou un espace extra-atmosphérique ».

FaceTime sur le casque « rendra de manière réaliste le visage et le corps entier d’un utilisateur en réalité virtuelle »

Le rapport complet de Mark Gurman est disponible sur Bloomberg’s site Web et vaut bien une lecture.

