Samsung a déjà lancé la campagne de prévente Galaxy S23 avec ces affiches

Evan Blass a publié les affiches de prévente de ce que seront ses nouveaux téléphones sur son compte Twitter, qui sont à très peu de temps d’être officiellement présentés.

Le Galaxy S23 sera le modèle le plus abordable de la famille, bien que son prix augmenterait par rapport à la génération précédente

La présentation du nouveau Samsung Galaxy S23 approche et, comme à chaque fois qu’on approche d’un tel événement, les fuites fleurissent, ce qui fait plaisir. Pour l’instant, on sait déjà tout ce qu’il y a à savoir sur toute la famille Galaxy S23.

Maintenant, avec un peu plus d’une semaine avant le dévoilement officiel des appareils, les affiches officielles de prévente sont apparues selon a partagé le pronostiqueur bien connu Evan Blass sur son compte Twitter. Les affiches couvrent toute la famille Galaxy S23 et nous donnent un premier aperçu de la campagne publicitaire du géant coréen.

Ainsi sont les affiches des nouveaux appareils Samsung

Comme nous l’avons dit, les affiches couvrent les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Le premier d’entre eux montre le Samsung Galaxy S23 de base et le modèle plus, respectivement dans les couleurs beige et rose tendre. L’arrière des deux appareils est spectaculaire grâce au nouveau module de caméra inspiré de la série Ultra, apportant un look minimaliste à l’ensemble.

En ce qui concerne l’affiche du Samsung Galaxy S23 Ultra, on y voit le terminal avec son option de couleur Botanic et le S Pen. La conception du téléphone, que nous connaissions déjà des fuites précédentes, présente de nombreuses similitudes avec celle du Samsung Galaxy S22 Ultra, bien que la nouvelle itération du modèle phare de la série inclura un mode nuit amélioré ainsi que le capteur 200 MP qui accompagnera celui-ci.

Comme nous vous l’avons déjà dit, tout ce qu’il y a à savoir est déjà connu sur ces téléphones. Si vous jetez un coup d’œil aux liens que nous vous avons laissés tout au long de l’article, vous pourrez voir ses spécifications complètes et décider laquelle de toute la famille est celle qui correspond le mieux à vos besoins. Nous en profitons pour rappeler que ces nouveaux terminaux connaîtront possiblement une hausse de prix par rapport à l’année dernière.