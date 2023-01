Ces écouteurs, avec suppression active du bruit et 60 heures d’autonomie, ont atteint un nouveau creux

De plus, ils ont un son magnifique pour coûter un peu plus de 60 euros.

Les écouteurs Soundcore sont les meilleurs que vous verrez pour ce prix en 2023.

Ce n’est pas toujours la peine de dépenser plus de 100 ou 200 euros pour de bons écouteurs de type bandeau. Personnellement, je vous dis que si le problème n’est pas l’argent, optez pour des modèles signature comme Sennheiser, Bose ou Beyerdynamic. Cependant, si votre budget est limité, il existe d’autres très bonnes alternatives, similaires au haut de gamme et pour très peu d’argent.

Aujourd’hui, je vous apporte cet Anker Soundcore Life Q30, avancé en termes de son, d’autonomie et de suppression du bruit, et qui ne coûte que 79,99 63,99 euros. Nous avons pu les tester il y a quelques mois et nous avons été bluffés par la grande qualité sonore qu’ils produisent et la brutale autonomie de leur batterie. A ce prix, seul le modèle noir est disponible, bien que le bleu marine soit au prix de 69,99 euros.

Anker Soundcore Life Q30

Achetez de bons écouteurs avec une batterie de 40h pour 64 euros

Si je n’étais pas trop démodé et que je n’aimais que les écouteurs filaires, ceux d’Anker seraient les premiers que je regarderais. Ils proposent la dernière technologie en matière d’annulation de bruit active et hybride pour un prix très abordable. Ils sont très confortables, ont un bandeau souple qui peut être plié pour se ranger dans une mallette et partir en voyage sans les casser. Il a des coussinets très doux et confortables, pesant au total 263 grammes, ce qui est assez léger pour la taille de ses haut-parleurs.

Les coussinets d’oreille sont en cuir protéiné ultra-doux, ils s’adaptent parfaitement à n’importe quelle oreille ou tête car ils sont capables de pivoter jusqu’à 15° dans les deux sens. Vous pouvez être avec eux pendant plusieurs heures sans vous fatiguer. Ils sont livrés avec un étui de voyage rigide pour transporter les écouteurs pliés et bien protégés. Ils disposent d’une connectivité Bluetooth 5.0, NFC et d’un port pour brancher un câble Jack 3,5 mm et ainsi s’affranchir de l’utilisation de la batterie (bien qu’elle soit pratiquement interminable).

Casque comparable au Beats Studio, mais pour 300 euros de moins.

Sa batterie peut nous fournir jusqu’à 60 heures d’autonomie si nous n’utilisons pas la suppression du bruit. Avec elle activée, nous pourrions avoir environ 40 heures d’utilisation réelle. Ils disposent de 2 microphones pour annuler les bruits extérieurs et capter avec précision notre voix dans chaque écouteur. Avec le port USB-C, nous pouvons charger votre batterie rapidement, avec seulement 5 minutes de connexion, nous aurons 4 heures d’utilisation supplémentaire.

Soundcore dispose d’une application (disponible sur Android et iOS) dans laquelle vous pouvez configurer et personnaliser diverses égalisations, et adapter l’utilisation de votre casque à chaque instant, qu’il s’agisse de films/séries, de vidéos aléatoires ou de différents styles musicaux. Il a des haut-parleurs de 45 mm, une taille assez grande qui nous permet d’entendre un son beaucoup plus naturel et spacieux, ce qui nous aide également à ressentir les sons de différentes directions. De cette façon, l’immersion dans un film ou une série est totale.

Anker Soundcore Life Q30

En ce qui concerne la suppression du bruit, nous avons le choix entre plusieurs modes. Nous avons un mode de transparence qui désactive toute suppression de bruit et nous permet d’entendre tout ce qui nous entoure. Aussi le mode de transport à utiliser lors d’un voyage en bus, en métro ou en avion ; un mode intérieur pour éviter les bruits qui sont causés dans un bureau ou à la maison ; et enfin, le mode extérieur pour s’isoler complètement au milieu de la rue, avec des travaux autour de soi et beaucoup de circulation.

