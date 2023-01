L’un des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

Le correctif de sécurité de janvier 2023 atteint déjà le Samsung Galaxy A53 dans certains pays d’Amérique du Sud avec la version de firmware A536EXXS4BWA4.

Le Samsung Galaxy A53 reçoit également la mise à jour Android de janvier

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur les meilleurs mobiles de son catalogue, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour le Samsung Galaxy A52s 5G avec le dernier correctif de sécurité Android, il a maintenant déployé cette mise à jour sur l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A53.

La mise à jour Android de janvier arrive sur le Samsung Galaxy A53

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de janvier sur le Galaxy A53 dans diverses régions d’Amérique du Sud, dont le Brésil, la Bolivie et le Paraguay et il est prévu qu’elle atteindra le reste des pays du monde, dont la France, au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur le Galaxy A53 avec la version du firmware A536EXXS4BWA4 et, bien sûr, elle inclut le dernier correctif de sécurité Android, qui correspond au mois de janvier, qui corrige plus de 50 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, corrige un bon nombre des erreurs générales et améliore les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy A53 a été mis sur le marché au début de 2022 avec Android 12, à la fin de l’année dernière, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5 et devrait recevoir trois autres mises à jour du système d’exploitation, jusqu’à Android 16.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2023 maintenant disponibles

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a atteint votre Galaxy A53 en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dès lors, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy A53 avec le dernier correctif de sécurité en cliquant simplement sur le bouton Télécharger et installer.