LG XBOOM Go, test : compact, puissant et avec une qualité sonore impressionnante

Si vous cherchiez une enceinte portable très puissante, avec une grande qualité sonore et qui soit aussi compacte, voici une très bonne option.

Le corps du LG XBOOM Go est en plastique, avec un tissu qui entoure tout son châssis à l’exception des extrémités et du dessus / Image :

Le LG XBOOM Go est un nouveau haut-parleur portable créé par le géant d’origine sud-coréen, prêt à devenir votre nouveau meilleur allié lors des fêtes, et à tout autre moment où vous avez besoin d’un son de bonne qualité dans un format compact.

Même s’il est légèrement plus grand et plus lourd que les alternatives d’autres fabricants, le XBOOM Go a plus qu’assez de raisons pour convaincre. Un son clair et de haute qualité, un système d’éclairage personnalisable amusant et une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures sont quelques-uns de ses grands atouts par rapport aux modèles concurrents.

Tout au long de ces semaines, nous avons pu tester les capacités du nouveau haut-parleur portable de LG. Dans cette revue, nous passons en revue tout ce que vous devez savoir à ce sujet avant de l’acheter.

+ Avantages

Format compact et design soigné

excellente qualité sonore

Imperméable

Large autonomie et mode « Power Bank »

– Les inconvénients

Boutons physiques un peu maladroits

Prix ​​du LG XBOOM Go et où l’acheter

En France, le LG XBOOM Go a un prix officiel de 179 euros et peut être acheté via la boutique en ligne officielle de LG. Il est également possible de le trouver dans d’autres magasins agréés, comme Amazon, où il peut être acheté à un prix inférieur.

LG XBOOM Go XG7QBK

Concevoir

La XBOOM Go est une enceinte pesant 1,1 kilos, mesurant un peu plus de 26 centimètres de longueur et 10 centimètres de hauteur et d’épaisseur. Il a une forme trapézoïdale et est fait d’un matériau plastique souple, combiné avec le tissu qui recouvre la majeure partie de son corps.

LG se vante d’avoir utilisé un minimum de 12 % de plastique recyclé post-consommation, ce qu’il est bon de savoir si votre intention est de miser sur un produit plus durable.

En bas, il a deux « pieds » en silicone qui le rendent fixe et stable sur n’importe quelle surface plane. D’autre part, la partie supérieure comprend les commandes des haut-parleurs disposées dans une bande de caoutchouc. Enfin, derrière l’enceinte, derrière un petit cache en caoutchouc, se trouvent les ports USB-C, USB A et minijack 3,5 mm qui permettent de connecter d’autres appareils.

En ce sens, je dois dire que le système de contrôle n’est pas le meilleur que j’ai essayé dans un produit de ce type. Le « clic » des boutons est à peine perceptible au toucher, et je pense qu’une autre solution aurait été plus appropriée.

Des deux côtés de l’enceinte, on retrouve l’un des joyaux de la couronne de ce produit : deux anneaux d’éclairage LED RVB entièrement personnalisables, qui peuvent être contrôlés via l’application LG XBOOM disponible sur les appareils Android et iOS.

Google Play | LG XBOOM

Le niveau d’éclairage est plus que suffisant pour attirer l’attention, où que l’enceinte soit placée. De plus, il est possible de régler l’intensité de la lumière via l’application, ainsi que de choisir différentes scènes prédéfinies ou de créer les nôtres.

Étant donné que l’enceinte est protégée IP67, il est possible de l’utiliser n’importe où sans craindre les dégâts des eaux. Sa résistance à l’eau le rend idéal pour une utilisation dans des endroits tels que le bord d’une piscine, le comptoir de la cuisine ou la salle de bain.

Qualité sonore et fonctionnalités

Un woofer d’une puissance de 30 W et un tweeter de 10 W sont en charge de son système audio. Les deux fonctionnent ensemble pour offrir une expérience audio impressionnante, quel que soit notre type de musique préféré et l’environnement dans lequel l’enceinte est utilisée. .

Le son est clair, fort et sans distorsion, et le bon équilibre atteint par LG en termes de basses, fréquences intermédiaires et hautes fréquences dans une enceinte de cette taille et uniquement équipée de deux voies sonores est frappant.

Ce que j’ai particulièrement apprécié dans le XBOOM Go, c’est le fait qu’il n’a pas de haut-parleurs à l’arrière, ce qui lui permet d’être placé n’importe où, même près d’un mur, sans craindre d’obstruer la sortie audio.

De plus, LG intègre la fonction « Sound Boost », qui peut être activée depuis un bouton situé en haut ou via l’application, et qui, selon la marque, « étend le champ sonore » et augmente la puissance sonore. La différence est appréciable, et ceux qui recherchent un punch supplémentaire apprécieront sans aucun doute qu’il soit présent, d’autant plus que l’activer n’implique pas une augmentation de la distorsion sonore.

D’autre part, l’égaliseur à six bandes intégré à l’application permettra aux plus audiophiles de configurer leur profil sonore préféré de manière simple. Bien sûr : LG recommande de désactiver tout autre égaliseur via des applications telles que Spotify ou Tidal qui sont utilisées pour éviter d’éventuels problèmes.

Sa connexion Bluetooth est fiable et stable, même à une certaine distance du smartphone ou de la tablette qui sert à envoyer le contenu. Pendant ces jours avec le haut-parleur, je n’ai eu de problèmes de chute ou de connectivité avec aucun des appareils Android et iOS que j’ai utilisés pour effectuer les tests.

L’autonomie de l’enceinte est un autre de ses atouts, puisqu’elle nous permet d’atteindre vingt-quatre heures de lecture en mode « normal ». Si la fonction Sound Boost est activée, son autonomie est impactée négativement, et dans nos tests, nous avons vu comment elle a été réduite à environ 17 heures au total.

Dans tous les cas, l’enceinte se charge via USB Type C, et le câble inclus dans la boîte peut être utilisé. Le chargeur, oui, est sous la responsabilité de l’utilisateur.

conclusion

Dans l’ensemble, le LG XBOOM Go est un excellent haut-parleur portable qui vous permet de profiter d’une excellente qualité sonore n’importe où.

Grâce aux différentes offres déjà disponibles, son prix est encore plus bas qu’au moment de son lancement et le XBOOM Go est un produit encore plus attractif.

Si vous recherchez une enceinte compacte, puissante et avec l’ajout d’un système d’éclairage LED personnalisable, le dernier modèle de LG est l’un des modèles les plus intéressants que vous pourrez trouver sur le marché en 2023.

Cet appareil a été analysé de manière indépendante grâce à un transfert par la marque. L’article contient des liens d’achat pour lesquels Netcost-security.fr pourrait recevoir une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.