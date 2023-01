Google travaille sur de grandes innovations en matière d’IA à présenter à I/O 2023, y compris un "créateur de fond d’écran"

Google prépare une série de projets liés à l’intelligence artificielle qui devraient être présentés lors de la prochaine Google I/O, au cours du mois de mai 2023.

Le logo Google sur l’un de ses bureaux.

Il y a quelques jours, Google a annoncé le licenciement de 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs, dans le monde. Alors que les licenciements étaient annoncés, le PDG de Google et Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré que le Big G se préparait à « partager de toutes nouvelles expériences » pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises.

Bien que le licenciement d’une partie importante de l’effectif ne soit jamais une bonne nouvelle, Pichai tentait de laisser une sorte de rayon de lumière, ce qui a trouvé un écho dans le prestigieux New York Times. Selon le point de vente, Google travaille sur plus de 20 produits liés à l’intelligence artificielle qu’ils espèrent présenter lors du prochain Google I/O.

Un créateur de papiers peints, le projet dont on parle le plus

Comme la source le recueille, le but de ces produits n’est pas clair. Pour l’instant, il a été divulgué que l’un d’entre eux pourrait être un projet de création de fonds d’écran basés sur la vidéo et la photographie. Il n’est pas clair s’il demandera une interaction de l’utilisateur dans le style d’applications comme Irmo, ou si une image devra être entrée dans le système pour qu’elle fonctionne dessus.

Dans la lignée de ce créateur de fonds d’écran, on a également appris qu’il existe une « suite de génération d’images », qui permettra de les créer et de les éditer à l’aide de l’IA. Pour l’instant on ne sait pas si cette fonction sera destinée aux utilisateurs, ou si elle sera dirigée vers un autre type de public.

D’autres projets ont été révélés, dont deux visant à créer des modèles 3D de chaussures et qui seraient clairement destinés aux entreprises et aux fabricants et designers de chaussures. De plus, un outil pour « résumer les vidéos en en générant une nouvelle » et une « fonction d’écran vert pour YouTube » devraient également être disponibles afin que les arrière-plans puissent être facilement insérés.

Il faudra encore attendre mai 2023 pour voir si ces produits voient le jour. Nous savons déjà que Google a une histoire plus que documentée d’annulation de projets prometteurs, nous devons donc attendre et voir s’il y a enfin de la lumière au bout de ces tunnels.