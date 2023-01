Ce bot WhatsApp vous permet d’utiliser ChatGPT depuis l’application de messagerie

God in a Box est un nouveau bot pour WhatsApp qui vous permet de discuter avec la dernière IA : ChatGPT.

Captures d’écran de God in a Box, le bot WhatsApp qui permet de discuter avec ChatGPT sans quitter l’application de messagerie

ChatGPT a été l’une des grandes révolutions dans le domaine de l’IA au cours de la dernière année 2022, et il promet de continuer à l’être en cette année 2023 qui vient de commencer. La technologie d’intelligence artificielle conversationnelle développée par OpenAI est sur toutes les lèvres, et je crains que son chemin ne fasse que commencer.

Presque tous les jours, nous voyons comment certaines personnes parviennent à donner des utilisations complètement nouvelles à cet outil. De l’utiliser pour générer du code pour créer des logiciels, créer des recettes de cuisine, écrire des e-mails, résoudre des problèmes mathématiques et bien plus encore. Maintenant, pour la première fois, nous voyons comment quelqu’un a réussi à implémenter ChatGPT dans l’un des services les plus utilisés au monde : WhatsApp.

Discutez avec ChatGPT comme s’il s’agissait d’un contact WhatsApp

God In A Box (God in a Box) est un nouveau bot WhatsApp gratuit (bien qu’avec une version payante) qui vous permet d’intégrer la technologie de conversation OpenAI dans une conversation WhatsApp. Grâce à ce bot, il est possible de discuter avec ChatGPT comme s’il s’agissait de n’importe quel autre contact WhatsApp.

De la même manière que l’outil original, God in a Box est capable de « comprendre » le contexte de la conversation et d’offrir des réponses utiles aux questions posées. De plus, à tout moment, il est possible de réinitialiser le contexte et de démarrer une nouvelle conversation.

Bien que God in a Box soit gratuit, il a quelques limitations. La première est qu’il n’est possible d’envoyer un message que toutes les dix secondes afin d’éviter la saturation. De plus, en cas d’utilisation du forfait gratuit, il y a une limite d’envoi de quarante messages par mois.

Dieu dans une boîte

Comment utiliser ChatGPT sur WhatsApp avec God in a Box

Commencer à utiliser le bot dans WhatsApp est très simple. Vous devrez le faire via le site officiel du bot, en suivant les étapes que nous allons passer en revue ci-dessous.

Ouvrez le site Web God in a Box dans votre navigateur et appuyez sur le bouton « Commencer ». Appuyez sur le bouton « Connexion » et connectez-vous avec votre compte Google. Entrez le numéro de téléphone que vous avez associé à votre compte WhatsApp, y compris le préfixe téléphonique de votre pays. Maintenant, vous devrez vérifier votre numéro. Pour ce faire, démarrez une nouvelle conversation WhatsApp avec le numéro de téléphone généré par God in a Box et envoyez le message WhatsApp : !verify . Lorsque vous avez reçu le message de vérification, revenez au navigateur et appuyez sur le bouton indiqué pour terminer l’enregistrement.

C’est tout. Désormais, vous pouvez discuter avec ChatGPT via WhatsApp autant que vous le souhaitez. Si vous souhaitez réinitialiser le contexte de la conversation, envoyez simplement le message !reset.