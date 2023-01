Tout est prêt pour le lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro en Europe

Xiaomi finalise déjà les détails du lancement de ses Xiaomi 13 et 13 Pro sur le marché mondial.

La version globale du Xiaomi 13 Pro sera disponible très prochainement

Après avoir été présentés en Chine fin 2022, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont désormais prêts à voir le jour sur le marché mondial. La société pékinoise semble déjà finaliser les détails de ce qui sera l’un de ses lancements les plus importants cette année, et tout semble indiquer qu’il aura lieu lors du Mobile World Congress 2023 à Barcelone.

Bien qu’il reste encore un peu plus d’un mois avant que le salon du téléphone de Barcelone n’ouvre ses portes, Xiaomi semble déjà finaliser les détails de son lancement en Europe et dans le reste des régions au-delà de la Chine. C’est du moins ce que suggèrent plusieurs documents de certification récemment divulgués.

Les Xiaomi 13 mondiaux ont déjà été certifiés

Le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro sont récemment passés par différents bureaux de certification, ce qui indique que leur lancement sur le marché mondial est imminent. Les appareils ont été découverts dans la base de données du bureau de réglementation indien NBTC et ont obtenu la certification du BIC ou Bureau of Indian Regulation.

Les appareils sont apparus avec les numéros de modèle 2211133G et 221032G, qui correspondent respectivement à la version globale des Xiaomi 13 et 13 Pro. Ce sont donc les modèles qui seront vendus sur la plupart des marchés du monde, dont la France. Le fait d’avoir déjà obtenu les différentes certifications indique une arrivée très proche dans les différentes régions où les appareils vont être commercialisés.

Leur apparition dans les bases de données des bureaux de réglementation ne révèle pas plus de détails sur les appareils, mais aucun des téléphones ne devrait inclure de modifications par rapport aux modèles vendus en Chine.

Caractéristiques des Xiaomi 13 et 13 Pro