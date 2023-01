Elon Musk confirme qu’il y aura une version sans publicité de Twitter Blue

Elon Musk a publié un tweet dans lequel il assure travailler sur un nouvel abonnement sans publicité pour Twitter.

Le PDG de Twitter annonce l’arrivée prochaine d’un abonnement Twitter Blue sans publicité

Depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, il n’a cessé d’annoncer de nouvelles fonctions pour le réseau social, certaines pour le monde entier comme le compteur de tweets ou les Circles, qui permettent de partager ce que l’on veut avec un petit groupe de personnes et d’autres restreints. aux utilisateurs de son abonnement payant, Twitter Blue, comme l’édition de tweets.

Eh bien, le milliardaire américain d’origine sud-africaine vient de confirmer qu’il travaille sur une nouvelle forme sans publicité de Twitter Blue.

Twitter Blue sans publicité sera plus cher que l’actuel

Elon Musk a récemment publié un fil sur Twitter, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il confirme que la mesure qu’il va prendre pour résoudre le problème de la publicité excessive sur le réseau social est de lancer un nouvel abonnement payant sans publicité .

De plus, il y aura un abonnement plus cher qui n’autorise aucune publicité – Elon Musk (@elonmusk) 21 janvier 2023

Musk a également confirmé que cette nouvelle version sans publicité de Twitter Blue sera plus chère que la version actuelle, qui n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et coûte 11 $ par mois si vous vous abonnez via l’application mobile et 8 $ par mois. mois si vous le faites à partir de leur site Web. Il en est ainsi parce que le Play Store et l’App Store prennent une commission de 30 %.

Pour le moment, le PDG de Twitter n’a pas confirmé si la nouvelle version de Twitter Blue inclura quelque chose de nouveau en plus de la suppression des publicités, et il n’a pas confirmé quand arrivera ce nouvel abonnement payant au réseau social, bien que si nous prendre en compte Étant donné que la version actuelle de Twitter Blue n’a pas encore quitté les États-Unis, elle arrivera très probablement aux États-Unis dans un court laps de temps.

Twitter confirme que le blocage des clients tiers est intentionnel

Concernant l’arrivée des deux versions de Twitter Blue en France, Elon Musk n’a pas encore révélé de date approximative, il faudra donc attendre de futures fuites pour connaître les intentions du magnat américain à cet égard.