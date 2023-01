Le moteur de recherche Google cache un super easter egg de The Last of Us à ne pas manquer

Comme il l’a fait dans le passé avec d’autres séries, Google a créé un Easter-egg pour célébrer la première de The Last of Us.

Les cordyceps inondent le moteur de recherche Google à l’occasion de la première de The Last of Us

Profitant de la première du deuxième chapitre de la nouvelle grande série HBO, The Last Of Us, Google n’a pas voulu perdre la tradition d’inclure un Easter-egg dans son moteur de recherche.

La société a créé un nouvel effet spécial qui apparaît lorsque vous recherchez « The last of Us » dans la version mobile ou de bureau du moteur de recherche. Ce faisant, un bouton rouge avec un champignon à l’intérieur apparaîtra.

Après avoir appuyé sur ce bouton, des dizaines de champignons de type corduceps commenceront à apparaître sur la page des résultats de recherche, les principaux protagonistes de la saga vidéoludique désormais transformée en série télévisée par Craig Mazin et Neil Druckmann.

Vous pouvez appuyer sur le bouton autant de fois que vous le souhaitez, jusqu’à ce que les résultats soient complètement cachés derrière un enchevêtrement de champignons. Cela fera apparaître deux autres boutons en bas de l’écran, un pour supprimer tous les champignons et un pour partager l’Easter-egg avec d’autres personnes.

Comme je le disais au début, ce n’est pas la première fois que Google profite de la première d’un film ou d’une série télévisée pour cacher un Easter-egg dans son moteur de recherche. Il l’a fait il y a quelques mois à l’occasion du 20e anniversaire du film Legally Blonde, et peu de temps après, il a également voulu célébrer la première de The Batman.