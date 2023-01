Ils révèlent le nombre d’iPhone vendus par Apple depuis 2007

En 16 ans d’histoire de l’iPhone, les experts d’IDC quantifient qu’Apple aurait vendu quelque 2,320 millions d’unités.

Si l’on compte toutes ses générations, l’iPhone est sûrement le produit électronique le plus vendu de l’histoire.

C’était en 2007 que la première génération d’iPhone était présentée comme un produit révolutionnaire, même si le lancement du premier smartphone d’Apple s’est en fait déroulé à deux dates : la première le 9 janvier 2007 avec un keynote de présentation et la seconde le 29 juin du la même année quand il a finalement été lancé sur le marché mondial.

Il y a eu de nombreuses itérations et celles qui sont arrivées à cet iPhone 1ère génération, ce qui a conduit les experts d’IDC à étudier les données de vente de tous les iPhones de l’histoire, des chiffres que nous savons qu’Apple est toujours très réticent à commenter à la fois dans leur déclarations publiques et présentations aux médias.

Quoi qu’il en soit, comme nous l’ont dit les collègues de GizChina dans un récent reportage, au cours de ces 16 années de vie, l’iPhone aurait engrangé pas moins de 2 320 millions d’unités vendues parmi toutes les générations et sur tous les marchés où il est disponible, de son début à nos jours.

Apple est la seule marque mobile à avoir échappé à la récession… pour l’instant

Avec ces chiffres, il semble évident que, bien que l’iPod ait marqué la renaissance d’une entreprise qui est tombée en déclin à Cupertino, c’est précisément l’iPhone qui supporte aujourd’hui l’épine dorsale de l’activité Apple, puisque ni Mac ni iPod ils n’ont jamais pu atteindre des chiffres similaires ni une pénétration similaire sur le marché.

Steve Jobs l’a bien compris en son temps, lorsqu’il a décidé d’avancer de plusieurs mois la présentation du premier iPhone pour éviter les fuites avec les prototypes entre les mains des certificateurs, et aussi d’assumer toute la communication d’un produit indispensable pour comprendre l’énorme succès et l’énorme légion de fanboys et fangirls qu’Apple a aujourd’hui.

Les comptes sortent à Apple, avec plus de 1 000 millions d’iPhone actuellement activés, selon les experts d’IDC, il a déjà plus de 2 320 millions d’unités de ses smartphones vendus entre 2007 et aujourd’hui.

Ce jour-là, le 9 janvier 2007, Steve Jobs dévoile l’iPhone, qui a déclenché une véritable révolution dans l’industrie du téléphone. Depuis son lancement en 2007, @Manzana a vendu plus de 2,32 milliards d’iPhone pic.twitter.com/AF4hmOAWxs — Francisco Jeronimo (Il/Lui) (@fjeronimo) 9 janvier 2023

Et remontant presque à nos jours, à l’année 2022 et lors du dernier test avec les investisseurs et les actionnaires réalisé par Tim Cook, 150 millions d’appareils supplémentaires activés dans le monde ont été annoncés de Cupertino par rapport à l’année précédente, sortant la poitrine pour avoir un base de données de plus de 1 800 millions de terminaux actifs qui auront sûrement augmenté un peu plus maintenant, en 2023.

Ces chiffres correspondent à tous les types de matériel Apple, donc en ce qui concerne spécifiquement l’iPhone, le cap des 1 000 millions de smartphones activés simultanément dans le monde et accédant aux services Apple a déjà été dépassé, avec une croissance soutenue et stable même dans des périodes complexes comme celle-ci. crise, tensions géopolitiques et pandémie.

Il ne fait aucun doute qu’Apple est l’entreprise la plus saine de l’industrie mobile si l’on regarde ses chiffres de vente et ses volumes d’activité, surtout maintenant avec plus de modèles d’iPhone disponibles dans différentes gammes de prix pour répondre aux besoins d’un public et de clients potentiels beaucoup plus larges.