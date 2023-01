8 nouveaux jeux pour Android que vous ne devriez pas ignorer

Nous vous recommandons 8 nouveaux jeux de Google Play qui valent vraiment la peine, essayez-les !

KartRider : Drift est l’un des nouveaux jeux sur le Play Store que vous devriez essayer

Chaque semaine, de nouveaux jeux gratuits de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store et pour que vous ne deveniez pas fou en les essayant tous, tous les 7 jours, nous choisissons les meilleurs et vous les apportons pour que vous les essayiez.

Ainsi, cette semaine, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouveaux jeux Android arrivés sur le Play Store ces dernières semaines.

Rêves de dominos

Le premier titre de cette liste est Domino Dreams, un jeu de dominos amusant dans lequel tu devras manquer de dominos dans ta main afin de résoudre une série d’énigmes difficiles.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous obtiendrez plus de pièces et débloquerez de nouveaux niveaux, chacun étant plus compliqué que le précédent.

Téléchargement gratuit de Domino Dreams

Snack-bar pour chat

Si vous aimez les jeux de chatons, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer Cat Snack Bar, un amusant simulateur dans lequel vous devrez gérer un charmant restaurant pour chats.

Dans ce jeu, vous vous occuperez de tout, puisque vous devrez prendre les commandes, cuisiner et, bien sûr, servir.

Comme dans n’importe quel autre jeu de simulation de restaurant, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pourrez agrandir le restaurant, embaucher plus de chefs et même ouvrir plus de restaurants.

Cat Snack Bar téléchargement gratuit

Coureur de kart : Drift

Un autre des nouveaux jeux sur le Play Store que nous vous recommandons d’essayer est KartRider: Drift, un jeu de conduite de kart amusant qui propose un large catalogue de personnages et de karts différents parmi lesquels choisir et avec une grande variété de circuits, chacun plus original que le précédent.

De plus, c’est un titre avec lequel vous ne vous ennuierez jamais, car il dispose de deux modes de jeu très divertissants :

Mode vitesse : dans ce mode vous ne pourrez pas lâcher l’accélérateur et vous devrez maîtriser les dérapages pour améliorer vos compétences

Mode objet : dans ce mode, vous devrez aller collecter toutes sortes d’objets uniques dans des courses chaotiques et surprenantes

Télécharger gratuitement Kart Rider: Drift

mot sauveur

Si vous aimez les jeux de mots, vous adorerez Word Savior, un jeu amusant dans lequel vous devrez joindre des lettres pour former des mots et réussir ainsi à libérer une série d’animaux qui ont besoin de votre aide.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, mais ne vous inquiétez pas, car tous les niveaux de ce jeu ont des tentatives illimitées, vous pouvez donc essayer de les résoudre autant de fois que vous le souhaitez.

Télécharger WordSavior gratuitement

Zombies Revenge – Terres volées

Si vous voulez vous détendre un moment en tuant quelques zombies, assurez-vous d’essayer Zombies Revenge – Stolen Lands, un jeu divertissant dans lequel vous devez protéger votre village, appelé Nouvelle-Zélande, des attaques de zombies qui veulent le voler, l’améliorer et revenir reconstruire les villages environnants qui ont été rasés.

Pour vous guider à travers ce scénario post-apocalyptique, vous aurez l’aide de trois villageois : BOB qui vous dira exactement quoi faire, Zelda qui vous fournira les armes dont vous avez besoin et Revard qui vous procurera de la nourriture et toutes les fournitures dont vous avez besoin .

Téléchargement gratuit Zombies Revenge – Terres volées

simulateur de ferme familiale

Comme son nom l’indique, Family Farm Simulator est un jeu très amusant dans lequel vous devrez planter et récolter des cultures comme le maïs, le blé et le soja, élever du bétail et gérer les ressources de votre ferme.

Comme d’habitude dans ce type de jeu de simulation agricole, vous devrez également accomplir toutes sortes de missions pour gagner des récompenses et ainsi débloquer de nouveaux contenus.

Téléchargez Family Farm Simulator gratuitement

Tap Tap équitation

Tap Tap Riding est un jeu simple et relaxant où tu dois surmonter un dur entraînement dans la salle de sport pour devenir le cycliste le plus rapide du monde.

Dans ce jeu amusant, vous devrez collecter des pièces de vélo pour augmenter votre vitesse et défier de nouveaux adversaires pour passer au niveau supérieur. De plus, ce jeu vous permet d’obtenir une grande variété d’avatars pour votre cycliste comme le cow-boy, le chef, le policier, Batman, le messager ou le ninja et il est disponible dans un grand nombre de langues, dont l’français.

Téléchargement gratuit Tap Tap Riding

Bijoux Crush – Jewel Legend

Le dernier titre de cette liste est Jewels Crush – Jewel Legend, un jeu addictif dans le style du populaire Candy Crush dans lequel vous devez combiner trois ou quatre joyaux de la même couleur pour atteindre les objectifs des différents niveaux.

Aucun des niveaux de ce jeu n’a de limite de temps et chaque jour, vous pouvez jouer à la roulette pour obtenir de riches récompenses.

Jewels Crush est un jeu gratuit avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,69 euros à 9,99 euros à travers lesquels vous pouvez obtenir des power-ups pour y avancer plus rapidement.

Téléchargement gratuit Jewels Crush – Jewel Legend