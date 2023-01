Retour vers le passé : c’est le mobile qui m’a fait aimer Android

Ce smartphone aura toujours une place dans mon cœur, je n’écrirais probablement pas ces lignes si ce n’était pas pour lui.

L’avant du Motorola Moto G 2013.

Le Motorola Moto G d’origine est arrivé entre mes mains en 2014 et je peux dire sans crainte que c’était un avant et un après. Ce n’était pas mon premier smartphone Android, mais c’est celui qui m’a fait tomber amoureux du système d’exploitation de Google.

À cette époque, root était encore utilisé, devenant « superutilisateur » pour personnaliser entièrement les appareils. CyanogenMod est devenu votre fidèle allié et vous a permis de jouer avec presque n’importe quel smartphone pour lui donner une nouvelle vie. La technologie a beaucoup évolué depuis, Android est beaucoup plus mature et il semble presque nécessaire de risquer de « toucher » son mobile de cette façon.

Android était sur le point d’atteindre la version 4.4 KitKat et je me souviens l’avoir attendu avec impatience, je voulais voir comment mon nouveau Motorola muté avec de bons ajouts. Ce Moto G a été présenté comme un milieu de gamme avec un excellent rapport qualité-prix et, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas pu résister. Je ne sais pas exactement combien de temps je l’ai utilisé, mais je sais que j’ai de très bons souvenirs. Le Moto G a été le début.

Comment était le Motorola Moto G ?

Bien que la tendance semble s’être arrêtée, les téléphones portables se sont beaucoup développés ces dernières années. Le smartphone de Motorola avait un écran de 4,5 pouces qui aujourd’hui semblerait minuscule, également avec une résolution HD difficile à trouver aujourd’hui au-delà de la plage d’entrée. L’utilisation de la façade n’allait pas très loin non plus, mais son design avait beaucoup de personnalité et avait des capots interchangeables.

À l’intérieur se trouvait l’un des processeurs de Qualcomm, qui n’a pas changé. Nous parlons du Snapdragon 400, une puce quadricœur cadencée à 1,2 GHz, ce n’était pas une merveille, mais je me souviens que ce Moto G bougeait bien et offrait une bonne expérience utilisateur. Je dois dire que mon appareil précédent était un Huawei Y100, donc c’était peut-être assez facile d’être content…

Motorola Moto G Les caractéristiques Dimensions 129,9 x 65,9 x 11,6 mm

143 grammes Écran Écran IPS de 4,5 pouces

haute définition

Résolution 720×1280 pixels

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 400 RAM 1 Go Système opératif Android 4.3 qui a été mis à jour jusqu’à 5.1.1 Stockage 8/16 Go appareils photo arrière

5 mégapixels

frontale

1,3 mégapixels La batterie 2 070 mAh Autres Corps en plastique disponible en différentes couleurs

prise casque

Radio FM

Bien sûr, oubliez plusieurs caméras. Le smartphone de Motorola comportait un seul appareil photo de 5 mégapixels avec lequel vous pouviez prendre des photos décentes. Ce n’était pas un spectacle pour l’époque, mais ça a fait l’affaire. Sa caméra frontale, en revanche, est restée à un maigre 1,3 mégapixels.

Le mobile de Motorola est venu avec Android 4.3 de manière très pure, seuls quelques ajouts de la société ont modifié l’apparence de la création de Google. Bien qu’il s’agisse d’un milieu de gamme, il a plutôt bien fonctionné et, comme je l’ai déjà dit, la mise à jour vers Android 4.4 KitKat n’a pas pris longtemps.

Les choses ont beaucoup changé depuis, mais le Motorola Moto G aura toujours une place dans mon cœur. Je n’aurais probablement pas écrit ces lignes si je ne l’avais pas eu, car cela a suscité mon intérêt pour le système d’exploitation Android et m’a amené à lire des médias comme Netcost-security.fr, sur lequel je travaille tous les jours aujourd’hui.