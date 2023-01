Le haut-parleur Bluetooth le plus vendu ajoute une autre semaine au sommet

Cet appareil audio JBL continue de dominer le tiroir en accumulant les ventes semaine après semaine.

C’est l’un des haut-parleurs les plus recommandés, avec une alimentation et une batterie pour organiser une bonne fête.

Je l’ai testé l’été dernier et j’ai été très impressionné. Je ne suis pas du tout surpris du nombre de ventes et de bonnes critiques qu’il a accumulées depuis sa sortie. Nous avons le meilleur prix pour le modèle noir, qui a reçu près de 20 000 notes avec une moyenne de 4,8 sur 5. JBL est un spécialiste du son, et cela se voit par la confiance des utilisateurs qui l’ont acheté.

La JBL Go 3 est la troisième version de la famille à succès des enceintes portables du fabricant américain. C’est une enceinte à emporter à la plage, à la piscine, à la campagne et continuez à profiter de vos chansons préférées avec la qualité sonore de JBL. Avec des basses impressionnantes pour sa taille, ce JBL Go 3 est l’un des achats que nous avons le plus recommandé et que nous continuerons de recommander.

Obtenez l’enceinte la plus recommandée pour moins de 30 euros

En plus d’un bon son, ce JBL Go 3 est disponible dans une multitude de finitions et de couleurs, du noir le plus basique au vert militaire avec des touches de rose. C’est un petit appareil de 8,6 cm de long, 6,9 cm de haut et 4 cm d’épaisseur. Elle est recouverte d’une maille résistante, similaire à celle des enceintes Amazon Echo, mais bien plus solide pour résister aux chutes et rayures intempestives. Il est fait pour résister à tout, avec un certificat IP67 contre l’eau et la poussière. Il est parfait pour le jeter dans le sable sur la plage et ne pas se soucier de le faire tomber accidentellement dans la piscine et de ne pas en souffrir.

Si vous emportez habituellement votre musique avec vous lors d’une fête ou d’un barbecue avec vos amis et votre famille, et que vous n’avez pas de prise de courant à proximité, cette enceinte Bluetooth vous évitera des ennuis. Sa batterie nous donnera une autonomie allant jusqu’à 5 heures qui pourrait être augmentée si nous utilisons un faible volume. Il se recharge via son port USB-C en 2,5 heures environ. Le son caractéristique de JBL, connu sur toute la planète dans les salles de cinéma, les théâtres et les clubs est transféré sur cette petite enceinte pour vous faire vibrer comme jamais auparavant.

Il a une corde super résistante à une extrémité pour pouvoir l’accrocher à un sac à dos ou à une ceinture et ainsi emporter votre musique avec vous à tout moment. Vous pouvez le faire pour avoir une bande son lors de votre escapade à la campagne ou à la montagne. Dans cette troisième édition, nous n’avons pas la fonction mains libres que nous avions dans la génération précédente. JBL a vu que ce n’était pas une fonction largement utilisée par les utilisateurs et a voulu s’en passer.

➡️ Voir l’offre JBL Go 3

La puissance sonore de cette JBL Go 3 est telle qu’elle peut remplir sans problème une pièce d’environ 20 m², comme une Amazon Echo Dot 5, mais avec une batterie. Il abrite une puissance de sortie de 4,2 W RMS, ce qui est fou pour sa petite taille. Il fonctionne avec Bluetooth 5.1, il est donc compatible avec tout appareil doté de Bluetooth, pour le connecter à notre mobile, tablette, ordinateur ou smart TV si nous préférons.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.