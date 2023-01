Huawei Mate 50 Pro vs iPhone 14 Pro : toutes les différences entre leurs appareils photo

Nous analysons en profondeur les appareils photo du Huawei Mate 50 Pro et de l’iPhone 14 Pro pour découvrir lequel est le meilleur dans cette section.

Le Huawei Mate 50 Pro et l’iPhone 14 Pro ont tous deux des appareils photo très avancés.

Le Huawei Mate 50 Pro et l’iPhone 14 Pro font actuellement partie des meilleurs téléphones du marché, il est normal que vous les ayez parmi vos principales alternatives si vous voulez la meilleure qualité. Si vous êtes particulièrement préoccupé par la section photographique, cet article vous intéresse, car nous comparons le Huawei Mate 50 Pro et l’iPhone 14 Pro pour connaître toutes les différences entre leurs appareils photo et, finalement, lequel est le meilleur achat si nous sommes va l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos.

Dans notre analyse du Huawei Mate 50 Pro, nous vous en avons déjà parlé et les iPhone 14 Pro sont 2 des 3 téléphones avec le meilleur appareil photo que vous pouvez actuellement acheter. Grâce au travail de nos confrères d’Urban Tecno, nous pouvons savoir comment se comportent les différentes caméras de ces terminaux. Si vous voulez tout savoir sur leurs systèmes photographiques, nous vous recommandons de regarder attentivement la vidéo suivante.

Fiche technique

Avant de connaître les principales différences dans les performances des caméras, nous allons voir un tableau avec les caractéristiques techniques de chaque système photographique. D’un seul coup d’œil, nous pouvons voir les différences sur le papier entre les appareils photo du Huawei Mate 50 Pro et ceux de l’iPhone 14 Pro.

Comparaison des caméras Caractéristiques Huawei Compagnon 50 Pro iPhone 14 Pro Directeur 50 MP

Ouverture de f/1.4 à f/4

ois 48MP

ouverture f/1.78

ois ultra grand angle 13MP

ouverture f/2.2 12MP

ouverture f/2.2 téléobjectif 64MP

ouverture f/3.5

ois

Zoom optique 3X

Zoom hybride 5X

Zoom numérique 100X 12MP

ouverture f/2.8

ois Caméra frontale Ultra grand angle 13 MP

ouverture f/2.4

Caméra de détection de profondeur 3D 12MP

ouverture f/1.9

mise au point automatique

chambre principale

La première différence entre les caméras principales des deux smartphones est que le capteur arrière du Huawei Mate 50 Pro a une ouverture physique. C’est nous, les utilisateurs, qui pouvons sélectionner son ouverture entre f/1.4 et f/4. L’appareil photo principal de 50 mégapixels du Huawei capture des photos avec un très bon niveau de détail, une large plage dynamique et avec un très bon fonctionnement en mode nuit automatique. C’est ici, dans ces détails, qu’il surpasse l’iPhone 14 Pro.

Le problème pour le Huawei vient quand on active manuellement le mode nuit, les photos perdent beaucoup en qualité car elles sont très peu naturelles. Sans aucun doute, le mode nuit de l’iPhone 14 Pro a une longueur d’avance.

Selon nos confrères d’Urban Tecno, les aberrations chromatiques du capteur principal du Mate 50 Pro sont une autre de ses principales faiblesses. Ces problèmes apparaissent principalement lors de l’utilisation de l’ouverture f/1.4, disparaissant avec des ouvertures plus élevées.

caméra grand angle

En travaillant avec le capteur ultra-large sur les deux appareils, les résultats sont clairs. Les photos capturées avec cet appareil photo sur le Huawei Mate 50 Pro surpassent celles de l’iPhone 14 Pro : elles ont un niveau de détails plus élevé, elles sont plus naturelles, les couleurs sont mieux interprétées et la plage dynamique est plus large. De plus, celui de Huawei fonctionne mieux dans les domaines compliqués, ce qui est plus difficile pour l’iPhone.

Le problème apparaît, encore une fois, lors de l’utilisation de l’ultra grand angle la nuit. La même chose se produit avec l’appareil photo principal, le traitement est excessif et la perte de qualité est perceptible. La conclusion est que le capteur ultra grand-angle du Huawei Mate 50 Pro est meilleur que celui de l’iPhone 14 Pro, mais qu’il existe d’autres téléphones sur le marché qui ont un objectif de meilleure qualité avec ces caractéristiques, comme le Google Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7 Pro

caméra téléobjectif

En ce qui concerne le capteur téléobjectif, le mobile Huawei a 3,5 grossissements et celui d’Apple avec 3 grossissements. Le résumé est que, de jour, le Huawei Mate 50 Pro surpasse l’iPhone 14 Pro, obtenant de très bonnes captures grâce à sa large plage dynamique, sa netteté et son rendu des couleurs. Parmi les aspects qui ressortent le plus, il y a le zoom numérique 10X, tout simplement fantastique.

Si vous avez été attentif tout au long du comparatif, vous imaginez déjà où se situe le problème du capteur téléobjectif du Huawei Mate 50 Pro, précisément lors de la prise de photos de nuit. Comme une image vaut mieux que mille mots, nous vous laissons un exemple de photo prise avec ce capteur de nuit.

Le mauvais comportement de cet appareil photo à la tombée de la nuit fait du téléobjectif de l’iPhone 14 Pro une meilleure option si vous comptez utiliser ce capteur de manière très régulière. Ce n’est pas mieux à la lumière du jour, mais ses photos sont bien meilleures dans des situations de faible luminosité.

Caméra frontale

Point en faveur du Huawei Mate 50 Pro dans cette rubrique, puisque sa caméra frontale est supérieure à celle de l’iPhone 14 Pro.Les photographies ont une bonne plage dynamique, des peaux très naturelles et un niveau de détails plus que suffisant. Son travail est si bon qu’il fait partie des 3 meilleures caméras frontales du marché, un excellent choix si vous prenez beaucoup de selfies.

Vidéo

Si l’on compare directement l’enregistrement vidéo entre les deux terminaux, l’iPhone 14 Pro remporte la bataille. Les deux protagonistes de la comparaison ont une vidéo 4K à 60 ips dans toutes les caméras, étant l’un des rares téléphones à proposer cette configuration. Pendant la journée, les deux smartphones capturent des vidéos de haute qualité en raison de leurs détails, de leur stabilisation et de leur bonne plage dynamique.

Les mobiles avec le meilleur appareil photo du marché

À ce stade, il n’est pas surprenant de voir que la différence se fait lorsque la nuit tombe. Le mode adaptatif de l’iPhone 14 Pro fonctionne mieux, enregistrant des vidéos de nuit avec plus de détails et un meilleur travail dans des situations difficiles. De plus, des ajouts tels que ProRes et Action Mode ajoutent une grande valeur à l’expérience.

Caractéristiques supplémentaires

Nous ne pouvons pas terminer cette comparaison entre les caméras du Huawei Mate 50 Pro et de l’iPhone 14 Pro sans parler des extras. Une mention spéciale mérite le mode RAW de l’iPhone, qui est le meilleur de tous les téléphones. En faveur de Huawei, nous trouvons le mode vidéo professionnel, avec de nombreuses options lors de la configuration de l’enregistrement. L’ouverture physique du capteur principal et le mode numérique, sorte de mode portrait pour les objets, sont également très intéressants.

Huawei Mate 50 Pro vs iPhone 14 Pro : lequel a le meilleur appareil photo ?

En conclusion, on peut dire que les caméras du Huawei Mate 50 Pro sont de haute qualité. En fait, on pourrait dire que ses quatre appareils photo sont les meilleurs que vous puissiez utiliser pour prendre des photos pendant la journée. Les problèmes apparaissent la nuit venue. L’appareil photo principal obtient de bons résultats en mode automatique, mais la qualité chute en mode nuit. Dans le reste des appareils photo, quel que soit le mode utilisé, la photographie de nuit est très limitée.

iPhone 14 Pro

Par conséquent, ce mauvais travail que fait le Mate 50 Pro dans des situations complexes positionne l’iPhone 14 Pro comme un meilleur achat si nous comptons sur les caméras. Avec ce terminal vous profiterez également d’un design très soigné, d’un écran d’excellente qualité et de performances hors du commun.

