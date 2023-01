Certains jeunes se tournent vers les téléphones mobiles pour se désintoxiquer des réseaux sociaux

La soi-disant génération Z adore les téléphones à clapet et une bonne preuve en est que ces terminaux sont une tendance sur TikTok.

Le Nokia 2260 Flip est un terminal à clapet qui est arrivé sur le marché au milieu de l’année dernière

Les téléphones à clapet étaient extrêmement populaires auprès des utilisateurs de téléphones mobiles il y a deux décennies, mais ont été dépassés par les smartphones Android et les iPhones d’Apple.

Mais désormais, il semblerait que les terminaux à clapet redeviennent à la mode chez les plus jeunes, comme l’explique une récente étude réalisée par CNN, qui précise que les Centennials s’engagent à utiliser les mobiles à clapet classiques pour se déconnecter des réseaux sociaux.

Cover mobile triomphe parmi la génération Z

Selon les rédacteurs de ce rapport, certains jeunes utilisateurs parient sur le fait de quitter la maison avec des mobiles analogiques à clapet, car ils adorent les photos qu’ils obtiennent avec ces appareils, car, malgré le fait qu’ils n’ont pas la même qualité que ceux pris avec un smartphone, ils ont une touche rétro vraiment séduisante et, en plus, ils peuvent se concentrer à 100% sur l’interaction avec leurs amis, en n’étant pas au courant des réseaux sociaux.

Justement, une autre des causes qui expliquent cette nouvelle mode est que ces téléphones permettent aux Centennials de se déconnecter des réseaux sociaux pendant quelques heures, ce que beaucoup d’entre eux considèrent comme de plus en plus nécessaire.

De toute évidence, les téléphones à clapet sont également devenus à la mode chez les jeunes car certaines personnes célèbres ont rejoint cette tendance. Ainsi, par exemple, la chanteuse Camila Cabello a récemment publié un tweet avec quelques photos d’elle posant avec un téléphone à clapet de la marque TCL et avec le texte suivant : « Je suis l’équipe de la révolution du téléphone pliable. Peut-être que je peux écrire le thème musical boys « .

Je suis l’équipe flip phone revolution. Peut-être que je peux écrire la chanson thème les gars ???????????????? pic.twitter.com/yOJgCdAgNq — Camila (@Camila_Cabello) 13 janvier 2023

De même, l’actrice Dove Cameron, qui s’est fait connaître dans l’émission « Liv and Maddie » de Disney Channel, a également affirmé dans une interview qu’elle utilisait un téléphone à clapet, en particulier « un petit téléphone à clapet Matrix-y des années 90 ». réseaux est vraiment mauvais pour elle, puisque sa présence en eux était « trompeuse ».

Mais ce n’est pas tout, car les téléphones pliables d’antan sont aussi tendance sur l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment, TikTok. Ainsi, par exemple, Sammy Palazzolo, une étudiante de première année de 18 ans à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign a un compte TikTok dans lequel elle recommande d’utiliser des téléphones à clapet qui compte déjà plus de 14 millions de vues et plus de 3 millions de likes. En fait, ce TikToker a rendu à la mode le hashtag #BRINGBACKFLIPPHONES (Ramenons les téléphones à clapet).

La seule entreprise qui a parlé de cette nouvelle mode est précisément HMD Global, propriétaire de la firme finlandaise Nokia, qui est la seule marque à avoir récemment lancé un terminal de couverture, le Nokia 2260 Flip. Ainsi, Jackie Kates, directrice marketing de HMD Global, a déclaré ce qui suit à propos de cette nouvelle tendance chez les Centennials :