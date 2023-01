Ce prototype Samsung Galaxy se plie à 360 degrés et vous épatera

Samsung ne s’en lasse pas et continue de penser à de nouveaux formats de pliage… Désormais un avec une charnière à 360 degrés !

Il s’agit du prototype d’écran Samsung qui peut être plié à 360 degrés.

Après qu’OPPO ait peint leurs visages sur leur terrain avec quelques spectaculaires Find N2 et Find N2 Flip, il semble que Samsung veuille confirmer qu’ils réfléchissent toujours à de nouveaux modèles de pliage, même en changeant de format et en travaillant sur de nouvelles charnières innovantes.

Pour l’instant, nous devrons attendre de voir comment un Galaxy Z réduit les plis centraux du panneau flexible ou change les écrans externes pour des écrans plus utilisables, mais ce que nous savons, c’est que de nouveaux prototypes sont testés dans les bureaux de Séoul qui peuvent même plier à 360 degrés.

C’est du moins ce que nous ont montré nos confrères de The Verge, qui ont eu accès à un prototype de Samsung Display qui a été montré, parmi tant d’autres, au CES 2023 de Las Vegas il y a quelques jours, et qui possède une charnière capable de se plier en 360 degrés à l’intérieur et à l’extérieur.

Il s’appelle « Flex In & Out » et implique peut-être la solution pour prendre soin du panneau flexible mais en tirer tout son potentiel, et c’est que ce format permettrait de stocker l’appareil avec le panneau entièrement protégé, mais plus tard capable de le déployer avec tous ses avantages dans n’importe quelle position et à 360 degrés… Ce serait un nouveau ‘mode Flex’ mais avec des vitamines !

Son top secret serait dans une charnière de type « haltère » qui a également été prévue pour le Galaxy Z Fold5, et qui serait capable de créer une sorte de chute interne capable de réduire considérablement le pli central de l’écran flexible.

Le séduisant prototype de Samsung Display, en images

Cette conception mécanique mettrait également moins de contraintes sur la planche où repose l’écran, permettant d’améliorer la durabilité et la résistance de l’ensemble.

Pour l’instant, évidemment, ce n’est qu’un exercice de conception pour un écran Samsung qui est devenu le principal fournisseur d’écrans AMOLED flexibles sur la planète, même si qui sait, Samsung voudra peut-être nous surprendre après l’été avec un troisième Galaxy Z dans un rouleau -up format ou avec des charnières innovantes.

D’autres l’ont déjà dépassé en utilisant leurs propres composants et formats, même s’il serait important d’y trouver une utilité et un sens, ce qu’aucun pliable ne nous a très bien expliqué pour l’instant… Ou l’a-t-il fait ?