Les 5 meilleurs traducteurs emoji que vous pouvez essayer sur votre mobile et en ligne

Traduisez du texte en emojis, et vice versa, avec l’aide de ces traducteurs pour votre mobile. Nous sélectionnons les meilleures options.

Vous avez plusieurs alternatives pour traduire du texte en emojis, et vice versa, avec votre mobile.

La pertinence des emojis dans la communication ne cesse de croître. En fait, nous savons même quel est l’emoji le plus utilisé dans chaque pays du monde. Ce qui ne cesse également de s’allonger, c’est la liste des emojis disponibles, il est donc fort possible que vous ne les maîtrisiez pas tous. La solution consiste à utiliser un traducteur emoji qui, en plus de révéler leur signification, vous aide également à convertir du texte en émoticônes.

Dans cet article, nous vous recommandons les meilleurs traducteurs emoji que vous pouvez utiliser en ligne. Certains d’entre eux ne sont compatibles qu’avec votre mobile et votre tablette, tandis que d’autres peuvent également être utilisés depuis votre ordinateur. Aussi, tous ces traducteurs n’ont pas la même fonction. Certains parmi ceux sélectionnés convertissent un texte complet en emojis, tandis que d’autres vous aident à connaître la signification des émoticônes. Comme vous pouvez le voir, les options sont très variées.

Meilleures applications et sites Web de traduction d’emoji

Si vous souhaitez communiquer via des emojis, mais que vous n’avez pas le catalogue complet, vous pouvez utiliser un traducteur emoji pour convertir n’importe quel texte en une combinaison d’émoticônes qui transmettent le même message. Ensuite, nous sélectionnons les meilleures applications et sites Web de traduction d’emoji que vous pouvez utiliser et nous vous expliquons comment ils fonctionnent.

Emoji en traducteur de texte

Emoji Translator – Translate T

emojitous

Traducteur de Google

Dictionnaire Emoji Netcost-security.fr

Emoji en traducteur de texte

Emoji to Text Translator est l’une des meilleures applications gratuites dédiées à cette fonction. Pour l’utiliser, vous devez d’abord choisir la langue dans laquelle vous allez écrire. Ensuite, dans l’autre section, sélectionnez l’option « Emoji ». Pour obtenir la traduction, il vous suffit de saisir le texte que vous souhaitez convertir en emojis.

Cette application a également d’autres fonctionnalités intéressantes comme la traduction d’emoji en texte. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez également l’utiliser pour créer des combinaisons d’emoji amusantes et aléatoires que vous pourrez ensuite partager avec vos amis. Bien sûr, vous avez la possibilité de copier les traductions dans le presse-papiers pour les utiliser dans d’autres applications. Vous pouvez télécharger gratuitement Emoji to Text Translator à partir du lien suivant vers le Google Play Store.

Google Play Store | Emoji en traducteur de texte

Emoji Translator – Translate T

Une autre application de traduction emoji est Emoji Translator, également disponible pour les appareils Android. Comme vous le verrez lorsque vous l’ouvrirez pour la première fois, c’est une application très simple, avec une interface claire qui nous permet de l’utiliser sans complications. Il vous suffit d’écrire la phrase dans le champ de texte et d’appuyer sur le bouton « Traduire » pour voir comment la traduction avec les emojis apparaît en bas.

Si vous souhaitez copier le texte dans le presse-papiers pour le coller dans d’autres applications, vous pouvez le faire avec le bouton « Copier dans le presse-papiers ». Par exemple, vous pouvez le partager sur WhatsApp, où nous vous rappelons que vous pouvez également ajouter vos propres emojis. Et voilà, ce sont les fonctions limitées mais utiles de ce traducteur d’emoji. Vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du lien suivant.

Google Play Store | Emoji Translator – Translate T

Emojitous

Si vous souhaitez utiliser un traducteur emoji depuis votre ordinateur, notre principale recommandation est Emojiall. Ce site s’engage également sur une interface simple qui nous permet d’obtenir des traductions en quelques secondes. Il vous suffit de choisir la langue du texte d’origine et « Emoji » comme langue de sortie pour enfin écrire les mots que vous souhaitez traduire.

Les emojis apparaîtront automatiquement dans la zone de texte à droite, d’où vous pourrez les copier dans le presse-papiers. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu’il y a une limitation de 60 caractères dans le texte, nous ne pouvons pas en écrire plus. De plus, Emojiall dispose d’un catalogue complet d’emojis que tu peux utiliser pour découvrir la signification de chacun d’entre eux. Entrez Emojiall à partir du lien suivant, c’est un site Web gratuit que vous pouvez utiliser à la fois depuis votre ordinateur et depuis votre mobile.

Site Internet d’Emojiall : https://www.emojiall.com/es/emoji-translator-page

Traducteur de Google

Le traducteur Google est entièrement mis à jour pour les nouvelles tendances de communication, il est donc également utilisé pour traduire les emojis. Plus précisément, il vous indique la signification des emojis que vous entrez. Pour cela, il vous suffit de coller l’émoticône en question et d’appuyer sur le bouton « Écouter », représenté par un haut-parleur et situé juste en dessous du texte.

De cette façon, vous entendrez ce que indique l’emoji que vous avez saisi. Dans l’exemple de l’image ci-dessus, sa réponse a été « Rire ». L’avantage du traducteur Google est que vous pouvez l’utiliser à partir de différents appareils. Dans notre exemple la version web apparaît, mais vous pouvez aussi traduire les emojis depuis votre mobile ou depuis votre tablette.

Google Play Store | Traducteur de Google

Dictionnaire Emoji Netcost-security.fr

Enfin, vous pouvez utiliser notre dictionnaire avec la signification de tous les emojis lorsque vous avez des questions. C’est un guide très complet dans lequel nous définissons chaque dessin ainsi que les significations que nous pouvons leur donner et le code Unicode avec lequel ils sont identifiés.

Emojis d’animaux, gestes de la main, personnes, nourriture, objets… Chaque fois que vous avez une question, il vous suffit d’entrer dans notre guide pour la résoudre. Sur le côté droit de la boîte, vous verrez chaque emoji en petit, à partir de là, vous pouvez les copier directement pour les utiliser sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.