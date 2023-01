Les gens n’ont pas l’intention de payer pour leurs applications mobiles, et cette étude le montre

Une nouvelle étude montre que les applications sont de plus en plus utilisées sur les téléphones mobiles, tandis que le succès des applications payantes est en baisse.

Les utilisateurs téléchargent de plus en plus d’applications sur leurs téléphones portables.

À chaque minute de 2022, un total de 485 000 applications de téléphonie mobile ont été téléchargées. Ces données sont issues de l’étude « State of Mobile 2023 » récemment publiée par le cabinet data.ai, qui s’est penchée sur l’utilisation des téléphones portables l’an dernier. Selon cette recherche, le téléchargement d’applications a augmenté par rapport à 2021. Cependant, il semble que les utilisateurs n’aient pas l’intention de payer pour les applications qu’ils utilisent sur leur mobile, puisque leurs revenus ont diminué.

Tout semble indiquer que cette diminution des paiements pour les applications est due aux facteurs macroéconomiques présents dans la société aujourd’hui. La crise économique affecte les utilisateurs, qui ne sont pas disposés à dépenser autant d’argent que les années précédentes sur les applications. Si nous nous concentrons sur les plus performants, nous retrouvons des noms bien connus tels qu’Instagram, TikTok et WhatsApp.

Les utilisateurs téléchargent plus d’applications, mais les paient moins

L'étude « State of Mobile 2023 » inclut le Google Play Store, l'App Store d'Apple et des magasins tiers pour Android en Chine, c'est-à-dire qu'elle fait une approche très complète.

Oui, les téléchargements d’applications ont augmenté en 2022, mais les utilisateurs ont préféré les applications gratuites. Selon le même rapport, les revenus des applications ont chuté de 2 % par rapport à 2021, la première année de données négatives enregistrées. Au total, 167 milliards de dollars ont été collectés, ce qui indique que les utilisateurs ont dépensé environ 318 000 dollars par minute.

Cette baisse des revenus est principalement imputable aux jeux mobiles, les revenus collectés ayant chuté de 5 % à 110 milliards de dollars. En fait, les applications non liées aux jeux ont vu leurs bénéfices augmenter de 6 % d’une année sur l’autre. Par conséquent, la baisse des revenus des jeux mobiles est ce qui a rendu la collection d’applications en général négative pour la première fois de l’histoire.

Quelle conclusion en tirons-nous ? Eh bien, évidemment, il semble qu’en 2022, les utilisateurs aient pris du recul et étaient moins disposés à dépenser de l’argent pour les jeux, à la fois pour les télécharger et pour les achats intégrés. À cet égard, les experts soulignent que cela peut être une conséquence de la crise économique.

D’autre part, « State of Mobile 2023 » révèle également que les utilisateurs de téléphones Android ont utilisé leurs appareils pendant un total de 4,1 milliards d’heures au cours de l’année écoulée, plus précisément 11 milliards d’heures chaque jour. Cela représente une augmentation de 9 % par rapport à 2021. Le nombre d’heures par jour que les utilisateurs d’Android passent chaque jour sur leur mobile a également augmenté de 3 %. La moyenne est de 5 heures par jour avec le téléphone, soit un tiers du nombre total d’heures pendant lesquelles nous sommes habituellement éveillés.

Principalement, les utilisateurs passent la plupart de leur temps à utiliser des applications de médias sociaux comme WhatsApp et Facebook, accordant également beaucoup d’importance aux outils de divertissement comme YouTube et Netflix. Autre fait marquant, Instagram a détrôné TikTok en tant qu’application la plus téléchargée en 2022, bien que cette dernière continue d’être celle qui génère le plus de revenus. Malgré toutes les polémiques qui l’entourent, Facebook reste la plateforme avec le plus d’utilisateurs mensuels.

Comme chaque année, le rapport « State of Mobile » révèle des données très intéressantes sur l’utilisation des téléphones mobiles et des applications. La conclusion est que les utilisateurs passent de plus en plus de temps avec leurs smartphones et téléchargent plus d’applications, même s’ils ne dépensent pas autant d’argent qu’avant.