Seamus de Californie sauvé d’un égout pluvial grâce au collier de chien AirTag

Le tracker AirTag d’Apple a encore sauvé la mise, cette fois pour un chien du comté de San Bernadino qui a été « emporté par les eaux de crue ». Les sauveteurs, cependant, ont pu localiser le chien grâce en partie à un AirTag que la mère du chiot avait attaché à son collier.

Le doggo, un berger australien nommé Seamus, s’est éloigné de son propriétaire lors d’une promenade et s’est retrouvé dans un bassin de contrôle des inondations. Il a ensuite été entraîné dans des « eaux rapides », a disparu de la vue et a rampé dans un tube d’accès à proximité.

«Il s’est éloigné de moi et il est juste descendu dans ce drainage. L’eau allait si vite que je pense qu’il suffisait d’une patte dans cette eau et il était parti », a déclaré la propriétaire de Seamus, Emilie Brill, dans une interview avec ABC7.

Les passants ont ensuite aidé Brill à signaler les premiers intervenants et les sauveteurs, qui sont intervenus pour aider à localiser Seamus.

Heureusement, Seamus était équipé non seulement d’une étiquette d’identification normale sur son collier, mais également d’un AirTag. En utilisant cela, plus le son des aboiements de Seamus, les premiers intervenants le chiot à près d’un mile en aval de l’endroit où il est entré pour la première fois dans le collecteur d’eaux pluviales.

Le service d’incendie du comté de San Bernadino a publié un récapitulatif de la situation sur Facebook :

Seamus, un berger australien âgé d’un an, a été emporté dans un égout pluvial après avoir fui son propriétaire lors d’une promenade. Avant que sa mère chien ne puisse l’attraper, il s’est frayé un chemin dans un bassin de contrôle des inondations adjacent et a commencé à flotter dans des eaux rapides. Les propriétaires ont commencé à chercher et des équipages ont été envoyés pour aider.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont cherché à localiser le chien dans le collecteur d’eaux pluviales. En parcourant la région [the crew] a été signalé par un employé d’une installation de camping-cars sur East Redlands Blvd. L’employé avait entendu un chien aboyer dans le canal voisin et avait vu le chien flotter dans le canal.

Il a suivi Seamus et a observé que le chien avait trouvé un moyen de sortir de l’eau dans un tube d’accès à proximité. Les pompiers ont été signalés et ont trouvé Seamus dans le tube qui les regardait. Il a parcouru près d’un mile à partir du moment où il est entré dans le collecteur d’eaux pluviales. Il a miraculeusement réussi à sortir de l’eau en mouvement rapide et a été coincé au fond du tube.

L'équipage a emmené Seamus avec eux dans le camion de pompiers, le séchant et le réchauffant sur le chemin de sa maison. Une fois arrivés, les pompiers ont pris contact avec ses propriétaires inquiets et ont réuni la famille.