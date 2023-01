C’est le salaire (stratosphérique) de Tim Cook chez Apple

Le patron d’Apple prendra une coupe en 2023, mais a empoché près de 100 millions de dollars par an en 2022 et 2021.

Tim Cook a des raisons d’être très heureux, et ce malgré le fait que son salaire va beaucoup baisser en 2023.

Pour nous, mortels, il est parfois difficile d’imaginer le salaire que peut recevoir un cadre supérieur pour ses services, en particulier ceux qui exercent leurs fonctions à la tête des plus grandes entreprises de la planète entière.

Cependant, grâce aux analystes ou parfois aussi aux résultats financiers publiés par les entreprises elles-mêmes, comme dans ce cas, nous obtenons des détails aussi intéressants que ce que Tim Cook, PDG d’Apple, gagne annuellement, ce qui en effet et comme vous vous en doutez a de nombreuses raisons être très satisfait de votre travail.

Et c’est que comme nous l’ont dit les confrères de GizChina, le patron de ceux de Cupertino a empoché pas moins de près de 100 millions de dollars en 2022, plus précisément un chiffre assez généreux de 99,4 millions.

Tim Cook, PDG d’Apple, a gagné 98,7 millions de dollars en 2021 et 99,4 millions en 2022 dans différents concepts, bien qu’il envisage de réduire son salaire jusqu’à 40 % cette année 2023 en cherchant à donner l’exemple du haut.

Tout n’est pas un salaire fixe, évidemment, et c’est que la rémunération de ce type de postes de direction comprend généralement des options d’achat d’actions, des actions et d’autres formes de rémunération, qui, en parlant de Tim Cook, ont atteint 83 millions de dollars en actions et quelque 13,4 millions en compensation supplémentaire, régimes et autres concepts. Ainsi, le salaire fixe serait d’environ 3 millions pour le PDG de ce qui est probablement la plus importante entreprise technologique au monde.

Et cela s’est ajouté aux 98,7 millions de dollars qu’il avait également inscrits en 2021 dans différents concepts.

Il ne semble pas que les choses se passent trop mal financièrement chez les Cook, alors accepter une réduction de salaire de 40% ne sera sûrement pas trop un problème. En fait, un montant similaire sera précisément la coupe acceptée par le PDG d’Apple pour 2023 dans laquelle il veut donner l’exemple par le haut, ajoutant ainsi à cette nouvelle vague de maîtrise des coûts.

Il s’agit en fait d’une recommandation du conseil d’administration et de Tim Cook lui-même, qui aura un objectif maximum de 49 millions de dollars en 2023, et ce malgré le fait que les résultats d’Apple ne se sont pas détériorés en termes de ventes, de revenus ou de bénéfices, étant la seule entreprise de l’industrie mobile qui reste dans le vert dans cet environnement de crise.

Ces mouvements seront sûrement discutés lors de la prochaine assemblée des actionnaires d’Apple en mars, pour laquelle Tim Cook a déjà envoyé une lettre à ses investisseurs :