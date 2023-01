Il vient de Xiaomi et c’est le meilleur bracelet intelligent de tous : AMOLED, multiples fonctions et 14 jours de batterie

Le bracelet intelligent de Xiaomi baisse de prix grâce à cette offre temporaire, c’est un excellent achat.

Sur le marché des bracelets intelligents, nous pouvons trouver des modèles de marques telles que Huawei, Amazfit et Honor. Cependant, la véritable référence est le Xiaomi Mi Band. Si vous souhaitez acheter un smartband, le Xiaomi Smart Band 7 est une excellente option avec un écran AMOLED, de multiples fonctions et une batterie qui dure jusqu’à 14 jours. La meilleure chose est qu’il baisse de prix sur AliExpress Plaza, il peut être à vous pour seulement 41 euros avec le coupon ESLOVE2.

Le prix de vente conseillé de ce Xiaomi Mi Band 7 est de 59,99 euros, donc l’économie est proche de 20 euros. De plus, acheter sur AliExpress Plaza indique que la livraison est gratuite et qu’elle est fabriquée depuis la France, il ne vous faudra pas longtemps pour avoir le bracelet à votre poignet. Si en l’essayant il y a quelque chose qui ne vous convainc pas, vous disposez d’un délai de 15 jours pour le retourner sans problème.

PcComponentes est une autre bonne option pour acheter le Xiaomi Smart Band 7, où il tombe à 47,99 euros et propose également une livraison rapide à domicile. Si vous préférez l’option Amazon, vous devrez payer plus, car là ça ne descend qu’à 50 euros. Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé ce Xiaomi Smart Band 7, nous allons donc vous dire tout ce que vous gagnerez avec votre achat.

Le Xiaomi Smart Band 7 se distingue par être un appareil extrêmement confortable, vous remarquerez à peine que vous le portez à votre poignet. Gardez à l’esprit qu’il ne pèse que 22,1 grammes, en plus d’avoir une taille compacte. Le modèle en vente est livré avec un bracelet noir, mais vous savez déjà que vous pouvez jouer avec le design en utilisant d’autres bracelets que vous achetez indépendamment. Une note intéressante : le Xiaomi Smart Band 7 est étanche, vous pouvez vous y mettre sous la douche ou dans la piscine.

Parmi les points forts du smartband se trouve l’écran AMOLED de 1,62 pouces, une densité de 326 pixels par pouce et une luminosité allant jusqu’à 500 nits. D’après notre expérience, l’écran offre d’excellents résultats, avec une excellente netteté, une reproduction correcte des couleurs et une luminosité suffisante pour une visualisation en extérieur. La grande nouveauté est qu’il dispose d’un mode écran toujours allumé, même s’il faut tenir compte du fait qu’il déclenche la consommation de la batterie.

L’une des grandes utilisations de ce Xiaomi Smart Band 7 est comme moniteur d’activité physique. Lorsque nous le portons, il est chargé de compter tous les pas que nous faisons. À cela, il faut ajouter les plus de 110 modes sportifs parmi lesquels nous pouvons choisir, de la marche en plein air à la natation. Compte tenu de nos tests, c’est un appareil très précis en mesure.

Le bracelet intelligent dispose également d’outils de santé, tels qu’un lecteur de fréquence cardiaque, un moniteur Sp02 et une analyse des habitudes de sommeil. Les fonctions du Xiaomi Smart Band 7 se développent si vous le connectez à votre téléphone portable. En plus de certains tels que les alertes de minuterie et d’inactivité, vous recevrez également des notifications d’applications telles que WhatsApp, la notification des appels entrants et les prévisions météorologiques.

Enfin, le Xiaomi Mi Band 7 est équipé d’une batterie de 180 mAh pouvant assurer 14 jours d’autonomie en utilisation normale. Si vous préférez en profiter au maximum, avec des notifications activées et plusieurs entraînements par semaine, l’autonomie sera comprise entre 7 et 9 jours. Le chargeur magnétique est livré dans la boîte, nécessitant 2 heures pour terminer la charge.

Si vous n’avez jamais utilisé de bracelet intelligent, rien de mieux que de commencer avec ce Xiaomi Smart Band 7. C’est le plus complet du marché, vous vivrez une expérience formidable. Utilisez le coupon ESLOVE2 et prenez-le pour seulement 41 euros sur AliExpress Plaza.

