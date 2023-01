Tapbots prépare le client « Ivory » pour Mastodon alors que l’ère Tweetbot se termine sans cérémonie

La poussière continue de s’installer suite à la décision de Twitter de couper les applications tierces de son API. La décision mal communiquée de Twitter indique que des applications comme Twitteriffic et Tweetbot ne peuvent plus exister. À la lumière de cela, Tapbots a publié un mémorial officiel pour Tweetbot, tout en taquinant qu ‘«un nouveau bot se lèvera à sa place et sera plus grand que Tweetbot ne l’a jamais été».

La nécrologie d’aujourd’hui pour Tweetbot vient après que The Iconfactory ait également fermé Twitteriffic hier. L’écriture, bien sûr, est sur le mur depuis plus d’une semaine. Twitter a d’abord coupé l’accès à l’API pour ces applications tierces le 12 janvier. La société et son propriétaire Elon Musk sont restés silencieux sur le changement jusqu’au 17 janvier, date à laquelle ils ont publié une faible explication du changement.

Hier, Twitter a mis à jour son accord de développeur pour répondre (très vaguement) à ces changements, disant simplement que les développeurs ne doivent pas utiliser l’API pour « créer ou tenter de créer un substitut ou un service ou produit similaire aux applications Twitter ».

« En mémoire de Tweetbot »

Dans une mise à jour publiée sur son site Web, Tapbots s’est excusé auprès des utilisateurs de Tweetbot et les a remerciés pour leurs années de support. L’équipe Tapbots, cependant, a également tease que même si Tweetbot n’est plus, ils continuent leur travail sur le client Ivory pour Mastodon. « Nous avons de grands projets pour rendre Ivory meilleur que Tweetbot ne pourrait jamais l’être », déclare Tapbots.

Alors qu’il est temps pour nous de le mettre au repos, un nouveau bot se lèvera à sa place et sera plus grand que Tweetbot ne l’a jamais été. Construit sur une plate-forme ouverte et gratuite, nous sommes fiers de présenter Ivory pour Mastodon. Nous avons pris tout ce qui est génial à propos de Tweetbot et l’avons utilisé comme point de départ pour l’avenir d’Ivory. Nous avons de grands projets pour rendre Ivory meilleur que Tweetbot ne pourrait jamais l’être. Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans ce voyage pour aider à faire de Mastodon un succès. Suivez-nous sur @tapbots et @ivory sur Mastodon pour rester au courant de nos dernières nouvelles.

Ivory reste pour le moment limité aux testeurs bêta à accès anticipé, mais Tapbots a déclaré qu’il prévoyait de publier une version de l’application sur l’App Store plus tôt que prévu initialement en raison de l’arrêt de l’API Twitter.

J’ai eu la joie d’utiliser Ivory pour Mastodon au cours des dernières semaines, et c’est incroyablement impressionnant ce que l’équipe Tapbots a déjà accompli. L’application fait un excellent travail d’intégration des fonctionnalités de Mastodon avec un design familier, tout en mettant à jour ce design pour qu’il soit moderne et frais.

Je suis ravi de voir ce que les clients tiers de Mastodon seront capables de faire au cours des mois et des années à venir. Après tout, Twitter n’a jamais été très amical avec les développeurs tiers. Le développement de clients basés sur une norme beaucoup plus ouverte permettra aux développeurs d’en faire encore plus avec leurs applications tierces.

Je me suis amusé à lire cette semaine la revue MacStories de Federico Viticci sur Tweetbot pour iPhone, publiée pour la première fois en avril 2011. C’est une belle et déchirante promenade dans le passé.

Un message d’intérêt public rapide

Une chose à garder à l’esprit La fabrique d’icônes est-ce:

Enfin, si vous étiez abonné à Twitterrific pour iOS, nous vous demanderions de veuillez envisager de ne pas demander de remboursement à Apple. La perte de revenus continus et récurrents de Twitterrific va déjà nuire considérablement à notre entreprise, et tout remboursement viendra directement de nos poches – pas de Twitter ni d’Apple. Pour faire simple, des milliers de remboursements seraient dévastateur à une petite entreprise comme la nôtre.

