Ce Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a presque trois ans reçoit également la mise à jour Android de janvier

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les variantes LTE et 5G du Samsung Galaxy S20 FE en Europe avec les versions de firmware G780GXXS3DWA3 et G781BXXS4GWA3, respectivement.

Le Samsung Galaxy S20 FE est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

Depuis quelque temps, Samsung est devenu l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses téléphones haut de gamme, aussi bien les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis un moment, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour le Samsung Galaxy S21 FE, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur son prédécesseur, un Samsung Galaxy S20 FE qui est arrivé sur le marché à la mi-2020.

Comme nous l’avons appris grâce à SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de janvier dans les versions LTE et 5G du Samsung Galaxy S20 FE dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Hongrie. , Pologne ou Suisse.

Cette mise à jour est déployée sur le Galaxy S20 FE 4G avec la version de firmware G780GXXS3DWA3 et les modèles compatibles 5G avec le numéro de build G781BXXS4GWA3. Dans les deux cas, ce nouveau logiciel est livré avec le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plus de 50 problèmes de sécurité, corrige divers bugs d’interface et améliore les performances de l’appareil.

Les deux versions du Samsung Galaxy S20 FE sont arrivées sur le marché il y a près de trois ans avec Android 10 basé sur One UI 2.5, début et fin 2021, elles ont été mises à jour vers Android 11 et Android 12, respectivement, et il y a moins de deux mois ils viennent de recevoir Android 13 avec One UI 5, qui sera certainement la dernière mise à jour de votre système d’exploitation.

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, entrez simplement dans le menu Paramètres de votre terminal et accédez à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.