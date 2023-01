Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

La nouvelle mise à jour de sécurité Android est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 dans le monde entier avec les versions de firmware F936BXXS1BWA2 et F721BXXS1BWA2, respectivement.

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 reçoivent également la mise à jour Android de janvier

Un mois de plus, Samsung est le constructeur qui a mis à jour le plus de mobiles avec le dernier patch de sécurité Android et une bonne preuve en est que douze de ses terminaux ont déjà reçu la mise à jour Android de janvier.

Mais le rythme des mises à jour chez Samsung est constant et pour cette raison, comme le confirme SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer cette mise à jour sur sa quatrième génération d’appareils pliables, les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

La mise à jour Android de janvier arrive sur les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 dans diverses régions du monde. Ainsi, cette mise à jour de sécurité atteint déjà le Galaxy Z Fold4 en Croatie, en République tchèque, en Suisse, en Égypte, en Inde, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Afghanistan, en Irak, en Israël, au Kenya, au Liban, en Malaisie, au Maroc, au Nigéria, en Arabie saoudite, à Singapour. , Thaïlande, Philippines, Émirats arabes unis, Tunisie, Turquie et Vietnam et le Samsung Galaxy Z Flip4 en Afghanistan, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Croatie, Égypte, Géorgie, Indonésie, Irak, Kazakhstan, Kenya, Liban, Malaisie, Maroc, Nigeria , Philippines, Arabie saoudite, Singapour, Slovénie, Afrique du Sud, Russie, Suisse, Thaïlande, République tchèque, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Tunisie, Turquie, Ukraine et Vietnam.

Cette nouvelle version logicielle, qui atteint les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip 4 avec les versions de firmware F936BXXS1BWA2 et F721BXXS1BWA2, inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plus de cinq douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Si vous avez un Galaxy Z Fold4 ou un Galaxy Z Flip4 dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Dans l’hypothèse où c’est le cas, il vous suffira pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier patch de sécurité Android de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.