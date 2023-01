Plus d’applications clientes tierces pour Twitter, elles sont toutes interdites

Twitter apporte d’importants changements de politique en ce qui concerne les applications client Twitter tierces. Selon l’accord de développeur mis à jour, Twitter a déclaré catégoriquement qu’il n’autorisait plus les développeurs tiers à créer des clients Twitter. Il indique que les développeurs ne sont pas en mesure de développer un service ou un produit similaire à l’application Twitter.

Ce nouvel accord sur la politique des développeurs interdit simplement toutes les applications Twitter tierces. Certaines applications concernées incluent Tweetbot, Twitterrific, Aviary, Echofon, Birdie et bien d’autres. Comme il s’agit d’un nouvel accord de développeur, il ne semble pas que quelque chose changera de si tôt. Cela en fait une interdiction permanente.

La semaine dernière, un client Twitter majeur comme TweetBot a perdu l’accès à l’API Twitter. Cela a provoqué l’arrêt de l’application sans aucune explication de Twitter. Plus tard, Twitter est sorti pour expliquer pourquoi cela s’est produit. Il a déclaré qu’il appliquait enfin ses règles d’API de longue date. Cette application pourrait entraîner la panne totale de certaines applications.

Les développeurs tiers, en revanche, n’ont reçu aucune information ou avertissement avant cette action de Twitter. Twitter ne leur a pas non plus expliqué quelles règles de l’API ils auraient pu enfreindre. La seule information connue est que Twitter apporte des changements de politique qui bloquent simplement les applications clientes tierces.

Toutes les applications client Twitter populaires telles que Tweetbot et Twitterrific se sont mises à fonctionner. Cela indique que les utilisateurs qui dépendaient de ces applications ne peuvent plus y accéder. Ils n’auront d’autre choix que de dépendre de l’application Twitter principale pour iOS ou Android. Ou mieux encore, ils peuvent utiliser la version Web de Twitter. La coupure de toutes les applications tierces donne à Twitter le pouvoir de diffuser des publicités à chaque utilisateur de la plate-forme.

Les développeurs de Twitterrific ont confirmé qu’ils avaient pris l’application Twitterrific de l’App Store d’Apple. Cependant, Twitter pour Mac fonctionne toujours sur le bureau. En effet, Twitter n’a pas uniformément coupé les clients tiers. Leur déclaration se lit…

Nous sommes désolés de dire que la disparition soudaine et indigne de l’application est due à un changement de politique non annoncé et non documenté par un Twitter de plus en plus capricieux. Un Twitter que nous ne reconnaissons plus comme digne de confiance et avec lequel nous ne voulons plus travailler.