Le calendrier de sortie des jeux vidéo 2023 à ne pas manquer

Depuis quelques années, la sortie de plusieurs jeux se reporte à chaque fois. Tous ces jeux devaient sortir en 2021 et 2022. L’industrie du jeu fait face à des moments difficiles.

De plus, le Covid 19 a été l’une des principales raisons de ces retards. Les équipes de développement devaient travailler à domicile. Et, tous les projets de jeux ont été suspendus.

Plusieurs jeux phares tels que Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Starfield sont reportés. Nous pouvons prédire que ces jeux sortiront sur le marché en 2023.

Cette liste des dates de sortie des jeux 2023 vous aidera à trouver tous les jeux incroyables. Plus important encore, ces jeux sortiront au premier semestre 2023.

2022 a été une année satisfaisante pour l’industrie du jeu dans une certaine mesure. Voyons ce que 2023 lui réserve. Des jeux tels que Open World Pokemon, God of War (Sequel) et Elden Ring sont sortis. En fin de compte, nous devrons attendre pour en savoir plus sur les jeux fantastiques à venir cette année.

Liste des dates de sortie des jeux 2023 :

Zelda est un jeu attendu depuis longtemps pour les joueurs. Espérons juste avoir ce jeu dans l’année en cours. Nous devons suivre Xbox, Nintendo Switch et PlayStation :

Emblème de feu s’engager :

Fire Emblem Engage est un jeu passionnant à rechercher en 2023. C’est un jeu massif et fait suite à Three Houses de 2019. Three Houses propose un gros RPG, et les joueurs peuvent couler plus de 100 heures sans rien remarquer.

Trois maisons sont un jeu fascinant à jouer. De même, Fire Emblem Engage présente des personnages de la longue histoire de la série. Par conséquent, il deviendra facile pour les nouveaux joueurs de connaître Super Smash Bros.

De plus, des personnages tels que Corrin, Blyeth et Marth méritent d’être mentionnés. De plus, le jeu sortira le 20e Janvier 2023 sur Nintendo Switch.

Parlé :

La démo de Forspoken a reçu à la fois des critiques et des compliments. Cependant, c’est l’un des meilleurs jeux à jouer sur PlayStation 5. La raison en est que le jeu a une nouvelle adresse IP de Square Enix.

Et c’est un excellent ajout à rechercher lorsque l’industrie a des retombées et des suites partout. Forspoken suit la new-yorkaise Frey Holland. L’équipe derrière Final Fantasy 15 est le créateur de ce jeu. Notamment, le jeu sortira le 24e Janvier 2023 sur PS5 et PC.

Héritage de Poudlard :

Le troisième jeu le plus attendu en 2023 est l’héritage de Poudlard. Ce RPG devait sortir en 2020 mais il est ensuite retardé. Et, maintenant que nous sommes en 2023, nous pouvons espérer avoir ce jeu.

Apparemment, la société envisage de sortir ce jeu le 10e Février 2023. L’histoire parle d’un garçon qui a vécu et dont on ne nommera pas le nom. Le concept du jeu est très étonnant. De plus, ce jeu en monde ouvert se déroule dans la plus célèbre école de magie et de sorcellerie.

Notamment, un jeu sur des franchises aussi célèbres est toujours orienté résultat. De plus, cela pourrait être un signe qu’il se passe quelque chose d’intéressant. Ce jeu devrait être disponible sur PS5, Xbox, Series X|S et PC le mois prochain.

Horizon Appel de la Montagne :

Dans cette liste de dates de sortie pour les jeux 2023, Horizon Call of the Mountain est un excellent ajout. Les Guerilla Games visent à cibler la réalité virtuelle quand cela se produit. L’Horizon Call of the Mountain est un spin-off de réalité virtuelle.

De plus, vous ne voudrez peut-être pas jouer en tant qu’Aloy. Cependant, vous pouvez jouer à l’arc du chasseur de Ryas. Ryas est en fait membre de la guilde Shadow Carja.

C’est un jeu VR qui a moins d’itinérance dans le monde ouvert ; cependant, cela ressemble plus à de l’escalade, des combats bas et de l’exploration. En plus de cela, le jeu sera lancé le 22 février 2023 sur le casque Playstation VR2.

Wo Long : Dynastie Déchue

Wo long: Fallen Dynasty est essentiellement une nouvelle IP avec un pedigree. Team Ninja développe ce jeu. De plus, la même équipe est célèbre pour avoir développé la célèbre franchise Ninja Gaiden et Nioh.

L’histoire est tout au sujet de l’ère des Trois Royaumes de l’histoire chinoise. Et cela remonte à 220 après JC. De plus, les fonctionnalités rendent ce jeu très excitant.

De plus, ce jeu semble suivre la Dark Soul. Wo Long fera ses débuts le 3rd mars 2023 sur PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Légende de Zelda : les larmes du royaume

The Legend of Zelda fait partie des jeux populaires qui feront leurs débuts le 24e Mars 2023 sur Nintendo Switch. De plus, c’est l’un des meilleurs jeux à jouer. Malheureusement, Nintendo Switch a la mauvaise habitude de retarder Zelda. Cependant, nous espérons que 2023 sera l’année de sortie du jeu.

Suicide Squad: Tuez la Justice League

En 2022, l’ombre de Batman de la taille d’Arkham City n’a pas pu obtenir de date de sortie. Il y a une chance que Suicide Squad: Kill the Justice League sorte le 26e Mai 2023. Ainsi, nous estimons nécessaire d’ajouter Suicide Squad à notre liste de dates de sortie pour les jeux 2023.

Ce jeu semble être une suite de la série Arkham de Batman. Rocksteady a développé ce jeu. De plus, le jeu vous permet de jouer à quatre membres. Par ailleurs, ils incluent Boomerang, King Shark, Deadshot et Harley Quinn.

Autres dates de sortie pour les jeux 2023 :

Notre liste de dates de sortie pour les jeux 2023 est vaste et fascinante. De plus, nous souhaitons également ajouter les jeux suivants à la liste :

Chef du crime : Rockay City

Combattant de rue 6

Diablo 4

Final Fantasy 16

Hollow Knight: Silksong

Redfakk

Forza Motorsport

Champ d’étoiles

Assassin’s Creed Mirage

Mensonges de P

Spiderman 2

Tous ces jeux sortiront quelque part en 2023. Si vous avez quelque chose de nouveau à voir, veuillez le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous.