Les écrans OLED iPad Pro et MacBook Pro sont désormais un projet officiel pour le fournisseur Apple

Nous attendons depuis longtemps un passage aux écrans OLED iPad Pro, avec des modèles de MacBook Pro à suivre, et un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que le projet a maintenant été officialisé pour un fournisseur Apple.

Il dit qu’Apple a demandé à « une société d’affichage domestique » de développer les panneaux – presque certainement une référence à Samsung, bien que LG sera probablement un fournisseur secondaire…

Nous avons déjà parlé de la feuille de route d’affichage d’Apple. Cela a commencé avec l’écran LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel, qui est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhone moins chers.

La prochaine étape était l’écran LCD IPS avec rétroéclairage miniLED. Apple est passé à cela pour les modèles d’iPad Pro et l’utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro.

OLED passe progressivement des écrans plus petits aux plus grands. Apple a d’abord adopté OLED dans l’Apple Watch avant de l’introduire sur l’iPhone, à commencer par l’iPhone X. La société ne l’a pas encore utilisé dans les iPad ou les MacBook, mais devrait commencer ce processus l’année prochaine.

MicroLED : Malgré la similitude du nom avec miniLED, il s’agit d’une technologie complètement différente et qui en est encore à un stade très précoce de développement. Comme pour OLED, il est probable qu’il viendra d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone, l’iPad et les Mac, dans cet ordre.

Le premier modèle d’iPad OLED était initialement attendu l’année dernière, mais la pression continue sur les chaînes d’approvisionnement créée par la pandémie signifiait qu’Apple aurait déjà abandonné ce calendrier d’ici la fin de 2021. Les premiers modèles d’iPad Pro OLED devraient maintenant faire leurs débuts en 2024.

Développer des écrans pour répondre aux exigences d’Apple prend du temps, et Nouvelles ET dit qu’Apple a maintenant donné le feu vert officiel à l’un de ses fabricants d’écrans coréens pour développer les panneaux nécessaires.

Apple a ordonné à une société d’affichage nationale de développer deux types de panneaux OLED pour iPad et deux types d’OLED pour MacBook lors de la synthèse des rapports de l’industrie, y compris Stone Partners le 18

Les types spécifiques de panneaux sont 10,86 pouces et 12,9 pouces pour l’iPad, et 14 pouces et 16 pouces pour le MacBook. Les sociétés d’affichage nationales et les sociétés de pièces et de matériaux connexes ont commencé à développer les panneaux avec le début du projet officiel. Un initié familier avec le sujet a déclaré: « Il y a divers développements de panneaux de 10 pouces à 16 pouces qui sont en cours. »