Xiaomi CIVI 3 pourrait ne pas répondre aux attentes

La ligne Xiaomi CIVI axée sur les femmes est toujours aussi forte. La 2e itération du téléphone a été dévoilée en septembre 2022. Et d’après ce que disent les fuites précédentes, le Xiaomi CIVI 3 est en route. En fait, il pourrait même être lancé au second semestre 2023.

Cependant, selon une fuite récente, le téléphone pourrait ne pas être à la hauteur des attentes. La fuite prétend que le Xiaomi CIVI 3 sera plutôt une version dégradée du CIVI 2. Mais dans quels facteurs le téléphone devrait-il rétrograder ?

Pas de dalle 2K ni de SoC Snapdragon sur Xiaomi CIVI 3

Selon Wisdom Pikachu, un pronostiqueur chinois, le Xiaomi CIVI 3 ne sera pas livré avec un SoC Snapdragon. Au lieu de cela, il sera livré avec un SoC Dimensity 8200. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le CIVI 2 a fait ses débuts avec un Snapdragon 7 Gen 1. Et ce SoC était une puce de milieu de gamme très performante.

Le Dimensity 8200 n’est en aucun cas un mauvais SoC, mais actuellement, Snapdragon prévoit de lancer très bientôt les 7+ Gen 1 et 7 Gen 2. Nous nous attendions tous à ce que le Xiaomi CIVI 3 vienne avec l’un des deux au lieu d’un chipset Dimensity.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Cependant, ce n’est pas le seul déclassement suggéré par le pronostiqueur. Alors que le CIVI 2 était équipé d’un écran 2K, le Xiaomi CIVI 3 devrait être équipé d’un écran 1080p. Encore une fois, 1080p est plus que suffisant pour les téléphones de nos jours. Mais les panneaux 2K sont plus dynamiques et nets, ce que Xiaomi n’aurait pas dû échanger avec un panneau FHD.

Le pronostiqueur n’a pas fourni plus de détails sur le prochain CIVI 3. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce qu’il vienne avec un design attrayant, une norme pour la gamme CIVI et MIUI 14. Sur cette note, au cas où vous l’auriez manqué, Xiaomi est travaillant sur 13 Lite, qui semble être une version modifiée de CIVI 2. Vous pouvez vérifier ce téléphone ici.