Ce mobile Xiaomi bat tous les records de luminosité grâce à son nouvel écran

Xiaomi a veillé à ce que son Xiaomi 13 Pro puisse atteindre des niveaux de luminosité maximum très élevés grâce aux nouveaux écrans qu’ils montent, fabriqués par Samsung.

L’écran du Xiaomi 13 Pro

Samsung a récemment présenté son nouvel écran AMOLED, le E6 Super AMOLED qui, selon le constructeur, pourrait atteindre 2 000 nits de luminosité maximale. C’est le même type de panneau qui a été vu sur les derniers iPhones, et maintenant d’autres fabricants Android ont également commencé à l’adopter.

L’un d’eux a été Xiaomi qui, selon une fuite faite sur Weibo par IceUniverse, donnera à son nouveau Xiaomi 13 Pro une luminosité maximale de 1 900 nits. De même, la luminosité générale de l’écran sera de 1 200 nits. Et malgré ces niveaux de luminosité élevés, le fabricant affirme que l’autonomie de la batterie s’est améliorée de 22 % par rapport à la génération précédente. Cependant, cela pourrait être dû à une combinaison du nouvel écran et d’un processeur plus efficace.

Un écran que l’on ne verra pas dans le nouveau haut de gamme de Samsung

Selon des médias tels que SAMMobile, le fait que l’écran porte la signature de Samsung Display n’indique pas qu’il apparaîtra dans la prochaine génération de la famille Galaxy S. Selon Samsung MX, la division de l’entreprise qui fabrique les téléphones, ne l’a pas intégré aux prochains Galaxy S23 qui sont sur le point d’être présentés.

Les écrans de la nouvelle génération de ces terminaux peuvent atteindre, dans le cas des Samsung Galaxy S23 Pro et S23 Ultra, jusqu’à 1 750 nits de luminosité maximale. Si c’est vrai, ce serait la première fois que Samsung ne dote pas ses combinés de l’écran le plus lumineux du marché.

D’autres fabricants comme vivo ont également utilisé ces panneaux E6 AMOLED dans leurs offres haut de gamme. Cette nouvelle dalle utilise un nouveau matériau qui améliore la luminosité tout en réduisant la consommation d’énergie, selon le constructeur.

Nous en profitons pour rappeler que la nouvelle famille d’appareils haut de gamme de Xiaomi a subi un retard dans sa présentation initiale, bien que les nouveaux téléphones et quelques autres détails seront bientôt révélés selon les dernières informations que nous avons reçues.