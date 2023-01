Les premières impressions du HomePod 2 révèlent malheureusement peu

Nous voyons quelques premières impressions du HomePod 2 avant les critiques complètes, mais malheureusement, elles ne sont pas particulièrement éclairantes.

Apple a invité un petit nombre d’écrivains techniques à écouter la nouvelle version du HomePod pleine grandeur, mais ne les a apparemment laissés écouter que de brefs extraits d’une poignée de chansons…

En rassemblant les commentaires dans les différentes pièces, il semble qu’Apple ne leur ait joué que deux pistes sur un seul HomePod 2 et deux pistes sur une paire stéréo – et pas nécessairement toutes les pistes !

Crumpe‘s Ty Pendlebury a déclaré qu’Apple n’avait joué que 30 secondes d’une chanson.

Il est toujours difficile de déterminer la qualité sonore d’un haut-parleur dans une démo en conserve comme celle-ci, et je réserverai toute réflexion définitive jusqu’à ce que j’obtienne une unité d’test à tester par moi-même. La société a commencé la procédure dans son loft Tribeca avec de la musique pop – y compris The Weeknd – et j’ai d’abord été surpris d’entendre à quel point le haut-parleur sonnait. Malgré l’offre d’un son surround 360, j’ai trouvé que l’audio était assez proche du haut-parleur lui-même. Avec le prochain morceau Boomerang de Yebba, la société a voulu mettre l’accent sur la compatibilité audio spatiale du HomePod. Et bien qu’il y ait eu un effet tourbillonnant dans les 30 secondes qu’ils ont jouées, ce n’était pas très évident. La partie la plus impressionnante de la démo, cependant, a été lorsque la société a ajouté un deuxième haut-parleur, ce qui en a fait une paire stéréo HomePod. Lors de la lecture de Mystery Lady de Masego et Don Toliver, la palette s’est immédiatement élargie – et pas seulement en créant un champ stéréo. Un effet de percussion pouvait être entendu à l’extrême gauche en dehors de l’emplacement physique des armoires.

Il convient de noter ici que bien que la technologie de formation de faisceaux ajoute de manière significative à l’effet sonore large décrit et que les enregistrements Spatial Audio (alias Dolby Atmos) renforcent encore cela, toute bonne configuration stéréo créera l’illusion d’un son provenant d’au-delà des haut-parleurs eux-mêmes.

En particulier, comme Le bordde Chris Welch note, Apple aime utiliser un enregistrement en direct de « Hotel California » pour faire la démonstration de HomePods – un enregistrement magnifiquement créé à l’aide d’un large éventail de microphones pour offrir une scène sonore fantastique.

Comme son prédécesseur, le haut-parleur de deuxième génération présentait une belle richesse, un son multidirectionnel remplissant la pièce et mettait l’accent sur la clarté et les détails haut de gamme. Lorsqu’il est utilisé en solo, il se classera probablement dans le niveau supérieur des haut-parleurs intelligents avec des produits comme les haut-parleurs Echo Studio et Sonos d’Amazon. Deux d’entre eux ensemble lors d’une version live de « Hotel California » par The Eagles sonnaient à merveille. (Apple vraiment aime utiliser « Hotel California » dans les démos HomePod – nous l’avons entendu en 2018 lorsque nous avons également eu la première démo HomePod.) Mais c’était dans un environnement de démonstration contrôlé où des résultats agréables à l’oreille étaient garantis.

La rue‘s Jacob Kroll a également déclaré qu’il avait besoin de plus de temps avec l’orateur pour parvenir à une grande partie d’une conclusion.

Comme le HomePod original, la dernière version offre un son clair et riche qui devient dynamique en cas de besoin et peut être plus réfléchissant avec une piste plus acoustique. J’ai compris cela de cette écoute rapide, mais le plus impressionnant, c’est toujours très fort avec une large scène sonore qui vous permet d’entendre différents éléments de la piste. J’ai écouté une version live des Eagles, « Hotel California ». Cela comporte des éléments de la foule qui ont été présentés plus bas à l’avant pour la lecture, avec le solo de guitare fluide et d’autres éléments du mixage superposés. C’était clair, pas boueux, et une écoute agréable. Deux HomePods répartissent également les parties stéréo respectives du mix à l’extrême gauche et à droite. Avec « Faith » de The Weekend, l’approche de Spatial Audio consistait à pousser la musique vers le haut ou vers le bas. Dans l’ensemble, j’aurai besoin de plus de temps pour examiner correctement le dernier haut-parleur intelligent d’Apple. Mais il est juste de dire qu’il peut rouler avec les coups de poing d’autres haut-parleurs intelligents haut de gamme comme le HomePod d’origine ainsi que des options concurrentes de Bose, Sonos ou même Amazon. Je maintiendrais toujours que deux de ces appareils jumelés pourraient également surpasser les barres de son avec un son net et remplissant la pièce.

Tech RadarLance Ulanoff s’est principalement concentré sur la scène sonore.

Sur la base de mon expérience d’écoute, le HomePod 2 utilise ses compétences audio enveloppantes et la technologie qui le soutient pour créer un paysage audio impressionnant et immersif. Nous avons commencé avec une chanson intitulée Everybody d’Ingrid Michaelson. Je me suis assis à peut-être huit pieds des haut-parleurs dans un salon de taille moyenne à haut plafond. C’est une belle mélodie, avec la voix claire, lumineuse et plaintive de Michealeson au premier plan. Ce que j’ai tout de suite remarqué, c’est, à partir d’un seul HomePod 2, l’excellente séparation des instruments acoustiques et de sa voix. Je pouvais clairement distinguer un tambourin, une guitare et une batterie comme des éléments distincts dans l’air. J’aurais aimé pouvoir écouter toute la chanson, la voix de Michealeson est un peu magique […] Un enregistrement en direct de The Eagles ‘Hotel California a mis en évidence la capacité de l’orateur à élever les instruments individuels dans l’intro. J’ai attendu avec impatience que Don Henley commence à chanter, ne réalisant pas que le préambule s’étendait sur presque une bonne minute dans la chanson. [Note from our Audio Editor: “Ah, first time?”] La séparation gauche et droite sur la chanson et la capacité de la paire stéréo HomePod 2 à placer les applaudissements et la réaction du public sur le côté lui ont donné le son et l’impression d’une véritable performance en direct.

Tech Crunch‘s Brian Heater fait écho à mon propre point de vue selon lequel le HomePod pleine grandeur doit être considéré comme un haut-parleur qui possède également quelques intelligences.

Contrairement à la plupart des concurrents, HomePod est d’abord un haut-parleur, puis un hub de maison intelligente. Ce n’est pas un coup sur sa maison intelligente de bonne foi, c’est une reconnaissance que le produit est le son d’une manière que peu d’autres produits de cette catégorie le sont.

Il a également noté les limites de la brève démo d’Apple.

Ça sonne vraiment bien. L’isolement est formidable. Les aigus sont nets. Les basses sont puissantes, sans être écrasantes […] Le système audio calibre son égaliseur en fonction de son emplacement dans une pièce. Il utilise l’accéléromètre embarqué pour reconnaître quand il a été soulevé, puis prend environ 20 secondes pour s’ajuster en conséquence. Cela indique, en théorie, que vous obtiendrez un son exceptionnel, qu’il soit assis contre un mur ou au milieu d’une pièce (ce sont toutes sortes de choses que je me sentirai confiant une fois que je pourrai apporter un maison de l’unité d’test) […] Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester A/B avec un HomePod plus ancien. Je suis curieux de savoir à quel point il est facile d’entendre la différence en temps réel. Étant donné le nombre de mises à jour ici pouvant arriver sous la forme de mises à jour logicielles, ce serait un test intéressant.

Comme le dit Heater, Apple ne les a pas laissés écouter le HomePod et le HomePod 2 d’origine dos à dos, ce à quoi nous aurions pu nous attendre si la société était confiante dans l’amélioration de l’audio. En effet, Le bord a noté qu’Apple ne prétend même pas que c’est mieux.

Curieusement, nulle part dans le communiqué de presse d’Apple la société n’affirme que le nouveau HomePod sonne meilleur que l’original. Avec d’autres produits, tels que les AirPods Pro de deuxième génération de l’année dernière, Apple a directement mentionné des améliorations par rapport au premier modèle.

Compte tenu de cela et du nombre réduit de tweeters, il semble que l’objectif d’Apple ait pu être de tenter de rendre le HomePod 2 suffisamment proche du HomePod d’origine, tout en réduisant les coûts de fabrication.

Bien que les premières impressions du HomePod 2 ne soient pas particulièrement éclairantes, des critiques complètes suivront probablement au début de la semaine prochaine.

