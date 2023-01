Fuites de conception classique de Google Pixel Fold – lancement au quatrième trimestre

Dimension Google Pixel Fold

Au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs rapports concernant cet appareil de Google. De nombreux fans d’Apple pourraient éventuellement obtenir cet appareil en attendant un iPhone pliable. Un rapport d’Onleaks et Howtoisolve révèle quelques rendus du Pixel Fold. Selon les nouvelles, l’appareil est livré avec un écran interne d’environ 7,69 pouces. De plus, le rapport montre que cet appareil utilisera un écran externe d’environ 5,79 pouces. En termes de dimension, cet appareil mesure 158,7 x 139,7 x 5,7 mm. L’épaisseur de la bosse de la caméra arrière est de 8,3 mm. La bosse de la caméra arrière ajoute beaucoup de mm à son épaisseur globale.

Par ailleurs, il a également été signalé que le nouveau Google Pixel Fold dispose de deux options de couleur. Les options de couleur sont argent et noir. Le module de caméra arrière sur la barre horizontale restera tandis qu’il y aura un plateau de carte SIM sur le bord inférieur de l’écran externe. Cet appareil sera également livré avec un port de charge USB Type-C sur le bord inférieur de l’autre écran et deux haut-parleurs. Bien qu’il n’y ait pas de prise casque 3,5 mm, cet appareil sera éventuellement livré avec un stylet.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





En termes de prix, il y a des rapports que cet appareil aura une version de 12 Go de RAM. Cette version aura un prix de départ de 1 799 $. Bien que cela semble être très cher, on s’y attend car il s’agit d’un téléphone mobile pliable. Par ailleurs, il s’agit du même prix initial que le Samsung Galaxy Z Fold 4. De plus, l’appareil est apparu sur la plate-forme de score de course Geekbench, avec un score monocœur de 1047 et un score multicœur de 3257. Il exécute Android 13 et GeekBench confirme la mémoire de 12 Go. Par ailleurs, la liste révèle que cet appareil utilisera la puce Tensor G2 en termes de spécifications CPU.

Pixel Fold contre Samsung Galaxy Z Fold 4

Il existe déjà des rapports selon lesquels l’écran Pixel Fold pourrait être inférieur à celui du Galaxy Z Fold 4. Cependant, en termes d’acceptation par le marché, Google pourrait avoir un avantage. Les séries Pixel 6 et 7 avec le nouveau design ont changé beaucoup de choses pour Google. Ces appareils ont été vendus sur d’importants marchés du monde, notamment le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Inde et bien d’autres. De plus, sans téléphone portable pliable d’Apple, certains utilisateurs d’iPhone voudront peut-être essayer le téléphone portable pliable avec Google. Alors, qu’est-ce qui peut empêcher Google de prendre en charge les appareils pliables Samsung ? C’est performant !

Cependant, en termes de performances de la puce, le Google Pixel Fold suivra également le Samsung Z Fold 4. Alors que le premier est livré avec la puce Google Tensor G2, le second est livré avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Les scores GeekBench de ces puces révèlent que cette dernière est bien meilleure que la première. Mais ce n’est pas tout! Au moment de la sortie du Pixel Fold, Samsung sera prêt pour le Galaxy Z Fold 5. Cet appareil devrait être livré avec Snapdragon 8 Gen 2. Et ce processeur sera bien meilleur que le Tensor G2.

…il y a plus

Eh bien, alors que Samsung a un avantage en termes de performances, Google Pixel Fold sera très probablement livré avec un meilleur appareil photo. Google est le meilleur dans le domaine des caméras mobiles. Pour un téléphone portable pliable, les performances ne sont pas un objectif majeur. Ce sont des téléphones qui sont achetés pour le style, donc s’ils peuvent surfer sur le Web, les utilisateurs masculins sont bons. Cependant, un bon appareil photo sera probablement un must pour beaucoup et Google l’a dans sa poche.

Qu’en est-il des mises à jour ? Google est le numéro un en matière d’interface utilisateur rapide et propre. Les appareils Google Pixel 7 garantissent cinq ans de support logiciel. Cela inclut trois ans de mises à jour majeures d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Les téléphones Pixel sont livrés avec une interface utilisateur peu ou pas compliquée et sans applications gonflées. Samsung One UI est également un excellent skin Android. Mais c’est toujours un peu différent d’Android vanille, ce que de nombreux utilisateurs ne veulent pas.