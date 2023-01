Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que l’on puisse acheter

Les meilleurs écouteurs sans fil sont ceux qui offrent un son exceptionnel, des basses percutantes, de meilleurs détails et, surtout, un bon rapport qualité-prix. Mais toutes les options disponibles ne vérifient pas tous ces critères essentiels. Et c’est pourquoi il est difficile de choisir l’un plutôt que l’autre.

Cependant, pour vous faciliter la tâche, nous avons effectué une analyse approfondie des écouteurs Bluetooth les mieux notés. Et à partir de là, nous avons dressé une liste d’écouteurs qui excellent dans les critères mentionnés ci-dessus. Vous voulez tout savoir sur eux ? Prenez quelque chose à boire et continuez à lire !

Les 5 meilleurs écouteurs sans fil que l’argent peut acheter

Sony WH-1000XM4 – Meilleur casque sans fil global

Oui, nous savons que Sony a déjà sorti le WH-1000XM5. Cependant, selon nous, le XM4 offre un meilleur rapport qualité-prix global. Et c’est précisément pourquoi nous avons choisi XM4 au lieu de XM5. Mais l’important, c’est qu’est-ce qu’il a à offrir ?

Tout d’abord, le XM4 offre une superbe performance d’annulation du bruit. Et pour ses puissants pilotes, il ne manque pas d’offrir une expérience d’écoute musicale redéfinie. Vous vous inscrirez également pour obtenir le niveau de confort optimal tout en portant cette paire d’écouteurs. Oui, il est incroyablement léger et a un design bien pensé.

En dehors de cela, Sony a intégré son codec LDAC dans le WH-1000XM4. Grâce à cela, il peut offrir un débit allant jusqu’à 990 kbps. En d’autres termes, vous serez prêt à profiter de l’audio spatial lorsque vous obtiendrez cette paire.

De plus, nous pensons que vous serez assez impressionné par la durée de vie de la batterie. Le Sony WH-1000XM4 peut offrir jusqu’à 30 heures d’autonomie avec une seule charge complète. Donc, dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper en vous installant avec le XM4 dès maintenant.

Caractéristiques mises en évidence

Conception fermée

Ne pèse que 253 grammes

Utilise de puissants pilotes de type dôme de 40 mm

Offre jusqu’à 30 heures d’autonomie

Sony WH-CH510 – Meilleur casque sans fil abordable

Nous avons commencé à croire que les écouteurs bon marché s’améliorent et que les bons deviennent bon marché. Et le Sony WH-CH510 a beaucoup contribué à cet égard.

Même si ce casque sans fil est très abordable, ses performances vous diront le contraire. Le Sony WH-CH510 dispose de haut-parleurs de 30 mm qui offrent une qualité sonore globale solide. Même la puce Bluetooth à l’intérieur est très performante. Il peut maintenir une connexion stable avec les téléphones.

Et selon nous, le microphone intégré qui l’accompagne est plus que suffisant pour avoir une conversation en déplacement. De plus, il intègre une batterie de grande capacité. Sony précise que le WH-CH510 peut offrir jusqu’à 35 heures de lecture, soit plus que le XM4 !

Caractéristiques mises en évidence

Arbore un design supra-auriculaire

La plage de réponse en fréquence est de 20 Hz à 20 kHz

Offre 35 heures d’autonomie

Emballe des pilotes de 30 mm bien capables à l’intérieur

Sennheiser Momentum 4 Wireless – Meilleur casque sans fil à longue durée de vie

Nous avons une tonne d’expérience avec les écouteurs Bluetooth. Et de nombreuses unités que nous utilisions nécessitaient des recharges fréquentes, ce qu’aucun d’entre nous n’aimait. Eh bien, c’est précisément pour cette raison que nous sommes tombés amoureux du Momentum 4 de Sennheiser.

Alors, qu’y a-t-il de si génial à ce sujet ? Il peut offrir jusqu’à 60 heures d’autonomie avec une seule charge. Et cela aussi avec ANC ! Oui, vous avez bien lu, 60 heures ! C’est comme ne pas avoir à charger les écouteurs pendant trois jours.

Cependant, la durée de vie de la batterie n’est pas la seule chose qui est géniale avec cette paire d’écouteurs. Il offre également une excellente qualité sonore. Les haut-parleurs offrent un son global naturel, détaillé et net. Et les performances ANC ne vous décevront pas non plus.

Caractéristiques mises en évidence

Offre 60 heures de temps de lecture

Fournit une solide performance ANC

Dispose de pilotes dynamiques de 42 mm

La gamme de fréquence est de 6 Hz à 22 kHz

Bowers & Wilkins PX8 – Meilleur casque sans fil confortable

De nombreux acheteurs recherchent des looks luxueux et des designs très confortables tout en recherchant les meilleurs écouteurs sans fil. Et si vous êtes l’un de ces acheteurs, vous pouvez arrêter votre chasse ici. Pourquoi donc? Le Bowers & Wilkins PX8 est précisément ce que vous recherchiez depuis tout ce temps !

La construction de PX8 est le principal point fort. Il est composé de matériaux haut de gamme et a une finition élégante. Et la conception globale penche beaucoup vers le confort. En fait, nous pensons que c’est le casque le plus confortable qui soit.

Le cas est à peu près le même pour la qualité sonore. Sa sortie sonore a un haut niveau de détail, de clarté et de profondeur. Pas étonnant que de nombreux critiques lui accordent une note extrêmement élevée.

Caractéristiques mises en évidence

Haut-parleurs large bande Sports 2 40 mm

Peut offrir jusqu’à 30 heures d’autonomie

Produit un son de première classe

Offre un confort suprême et un look élégant

Apple AirPods Max – Meilleurs écouteurs sans fil pour iPhone et Mac

Nous pensons que les Apple AirPods Max ne nécessitent aucune introduction. C’était l’une des versions les plus attendues d’Apple. Et cela n’a pas manqué de nous étonner.

L’Apple AirPods Max fait beaucoup de choses correctement. Il offre une superbe qualité audio, un superbe design et intègre une technologie de pointe de suppression active du bruit. Et n’oublions pas de mentionner qu’il s’agit du casque parfait pour l’écosystème Apple.

Cependant, le prix des écouteurs n’est pas dans la gamme « incroyable ». Et si vous utilisez un Android, vous ne pouvez pas profiter de toutes les fonctionnalités qu’il a à offrir.

Caractéristiques mises en évidence

Fournit jusqu’à 20 heures d’autonomie

Utilise des pilotes dynamiques de 40 mm

Offre d’excellentes performances audio

La performance ANC est la meilleure de sa catégorie

Meilleurs écouteurs sans fil en 2022

C’est donc la fin de notre liste des meilleurs écouteurs Bluetooth que vous pouvez obtenir en ce moment. Oui, il existe de nombreux autres bons écouteurs sans fil. Mais nous voulions garder les choses courtes et n’inclure que les plus performants. Par conséquent, peu importe celui sur lequel vous décidez de vous installer, vous vous inscrirez essentiellement pour redéfinir votre expérience d’écoute musicale. Bon shopping!

