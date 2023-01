WhatsApp va complètement changer la façon dont vous envoyez des photos sans perte de qualité

Vous n’aurez plus besoin d’envoyer des images sous forme de documents pour pouvoir partager vos photos avec la meilleure qualité.

WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde, vous permettra enfin d’envoyer des photos avec la meilleure qualité

L’envoi de photos de la plus haute qualité via WhatsApp est possible depuis longtemps. Cependant, pour y parvenir, il est nécessaire de recourir à quelques astuces que tous les utilisateurs du réseau social ne connaissent pas. Heureusement, tout semble indiquer que cela est sur le point de changer.

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android introduit une nouvelle option qui donnera aux utilisateurs de l’application de messagerie la possibilité d’envoyer des photos à leur plus haute qualité sans avoir à les envoyer en tant que documents.

Bien que, pour le moment, cette nouvelle fonction ne soit pas disponible, on espère qu’elle finira par atteindre le monde entier avec une future mise à jour de l’application.

La fonction en question a été découverte par les gens de WABetaInfo dans la version 2.21.15.7 de WhatsApp Beta pour Android. À ce jour, il n’est pas implémenté et est en phase de développement, il est donc normal que vous ne puissiez pas voir cette option malgré la version appropriée de WhatsApp.

Quant à l’option elle-même, elle apparaîtra avec un nouveau bouton d’engrenage situé en haut de l’interface pour envoyer des images à d’autres contacts. Ce bouton donnera accès à un nouveau menu « qualité d’image », à partir duquel vous pourrez choisir si vous souhaitez envoyer la photo compressée pour réduire sa taille, ou en qualité maximale.

Sans aucun doute, c’est l’une des options les plus attendues par les utilisateurs de l’application de messagerie, car elle permettra enfin le partage d’images haute résolution et de la plus haute qualité disponible, sans avoir à recourir à la fonction d’envoi de documents.

L’option d’envoyer des photos de haute qualité via WhatsApp sera facilement disponible bientôt. Nous vous recommandons de maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version disponible afin de ne pas manquer cette nouvelle ni aucune autre dès qu’elles sont disponibles.