Apple dépend de la Chine plus que toute autre marque

Au cours des derniers mois, il a été rapporté qu’Apple faisait beaucoup pour diversifier sa base de production. À l’heure actuelle, plus de 85 % des iPhones sont assemblés en Chine. Cependant, la Chine devient très difficile, en particulier avec les récents problèmes dans la plus grande usine de Foxconn. Il y a quelques jours, il a été rapporté qu’Apple est de loin la marque la plus dépendante de la Chine. Bien qu’Apple soit une entreprise américaine, elle ne peut pas faire ses affaires aux États-Unis en raison des coûts de main-d’œuvre élevés. Apple est de loin l’entreprise technologique mondiale la plus dépendante de la Chine. Le degré de dépendance est si élevé qu’il pourrait ne jamais quitter complètement le marché chinois. Au moins, l’entreprise restera en Chine pendant les 20 prochaines années.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les données montrent que l’entreprise emploie directement 14 000 employés en Chine. De plus, la plupart des 1,5 million d’employés de sa chaîne d’approvisionnement mondiale se trouvent en Chine. Les partenaires d’Apple tels que Foxconn ont déployé des efforts considérables pour stimuler la production de produits Apple au Vietnam et en Inde. Néanmoins, certains affirment que le Vietnam est encore très loin d’être véritablement compétitif.

Apple ne peut pas quitter la Chine

Un ex-cadre de Microsoft affirme qu’Apple ne peut pas répliquer son fonctionnement dans les usines chinoises d’ailleurs. Ce sera difficile car l’entreprise devra soit utiliser de nouvelles infrastructures, soit ne pas en avoir assez pour la production. À l’heure actuelle, Apple effectue la plupart de ses achats en Chine. C’est pourquoi un iPhone est presque 100% chinois. Ainsi, pour déménager au Vietnam, l’entreprise aura besoin de beaucoup d’expéditions de pièces au Vietnam. Cela peut ne pas être favorable à l’entreprise.

L’expérience du dirigeant vient de ce qui s’est passé lorsque Microsoft a déplacé son centre de fabrication au Vietnam après avoir acquis Nokia en 2013. De plus, lorsque le PDG d’Apple, Cook, a rendu visite à Luxshare Precision en 2017, certains travailleurs ont directement demandé s’ils souhaitaient déménager, mais ils ont obtenu une réponse négative.