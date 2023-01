C’est la fonction que le OnePlus 11 va perdre sur nos marchés

Bien qu’en Chine, ils aient une charge rapide SuperVOOC jusqu’à 100 W, il semble que les versions internationales du OnePlus 11 réduiront leur puissance à 80 watts.

Le nouveau OnePlus 11 est déjà officiel en Chine, mais il sera présenté mondialement le 7 février.

Depuis le 4 janvier dernier, nous connaissons déjà le OnePlus 11 avec tous ses avantages, même si la vérité est que sur les marchés internationaux, nous ne le verrons officiellement que le 7 février prochain, lorsqu’il sera présenté lors d’un événement mondial avec toute la loi.

Bien sûr, bien qu’aucun changement significatif n’ait été prévu en termes de matériel, il semble que OnePlus nous donnera une surprise négative dans quelques semaines, car le nouveau OnePlus 11 n’aura pas de charge rapide SuperVOOC jusqu’à 100 watts sur nos marchés.

Nouveau OnePlus 11 : plus de puissance, appareil photo Hasselblad et design renouvelé dans le nouveau fleuron chinois

Comme nous l’a dit le leaker populaire @_snoopytech_ sur son compte Twitter, nous n’en connaissons pas les raisons, mais le OnePlus 11 dans ses modèles internationaux abaissera la puissance de sa charge SuperVOOC à 80 watts, ce qui retranchera finalement 20% de vitesse de charge à le dispositif.

C’est quelque chose qui s’est déjà produit l’année dernière avec le OnePlus 10 Pro, qui si en Chine il avait une charge rapide de 80 W, dans les modèles mondiaux, cette puissance n’était que de 65 W.

Pour le reste, aucun nouveau changement n’est prévu et le reste de la plateforme matérielle restera inchangé, heureusement, avec son écran AMOLED de 6,7 pouces, sa résolution QHD+ et ses 120 hertz en plus du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 et de son sceau Hasselblad pour le la photographie comme grandes incitations et protagonistes principaux.

Voici la liste complète des spécifications dans un tableau récapitulatif :