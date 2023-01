Le chinois Tesla avance pour créer son propre mobile : le NIO Phone sera une réalité très bientôt

Si Xiaomi veut des voitures et que Tesla lance des accessoires mobiles, pourquoi NIO ne préparerait-il pas ses propres smartphones ?

Comme Tesla aux États-Unis, en Chine la firme NIO est l’un des géants de la mobilité électrique.

Presque en réponse à l’atterrissage de Xiaomi dans l’industrie automobile, la vérité est que NIO flirte avec le marché des smartphones depuis des mois, bien qu’en réalité il n’ait jamais été aussi proche de son premier smartphone qu’aujourd’hui.

Et c’est que oui les amis, en effet les dirigeants de NIO viennent d’enregistrer la marque NIO Phone dans leur pays natal, confirmant l’objectif de lancer son premier smartphone dans les mois à venir, un objectif ambitieux qui rejoint désormais une expansion internationale tant attendue qui apportera son catalogue de voitures d’appel à de nombreux marchés internationaux.

Le chinois Tesla pourrait être sur le point de lancer son premier mobile

Tout cela nous a été raconté par les confrères de GizmoChina il y a quelques heures, alors que le constructeur automobile basé à Hefei possède déjà une division smartphone qui gère ses propres ressources et employés, et prépare depuis des mois son premier smartphone Android.

Évidemment, il est tôt pour dire si ce mobile NIO sera vendu en France et en Amérique latine, mais vu le potentiel de la marque et son bon travail avec les gadgets à roues que les voitures sont devenues, la vérité est que son arrivée dans le mobile est une excellente nouvelle pour ajouter de la variété et de la nouveauté à un catalogue saturé et fade.

NIO a déjà une division smartphone travaillant sur son premier téléphone, son PDG confirmant maintenant qu’ils lanceront un mobile chaque année et qu’ils veulent une valeur ajoutée pour convaincre leurs clients, pas seulement un prix attractif.

En termes de stratégies, Li Bin lui-même (PDG de NIO) a déjà prévu qu’ils ont l’idée de développer et de vendre un seul smartphone chaque année, quelque chose de similaire à la façon dont Apple a commencé avec l’iPhone et Google avec son Nexus, bien que leur attentes qu’ils sont contrôlés car ils parlent déjà directement que « nous ne pouvons pas nous attendre à des comparaisons avec les fabricants de smartphones qui vendent plus de 100 millions d’unités chaque année. »

Selon ses propres termes, fabriquer un smartphone ne devrait pas être difficile pour eux, même si la complexité réside dans l’acceptation et la valeur ajoutée, ce qui fera du mobile de NIO quelque chose d’acceptable et d’utile pour ses principaux clients commerciaux, qui continueront d’être les voitures.

Les experts chinois disent que le téléphone NIO sera disponible tout au long de cette année, probablement à la fin de l’été, sans qu’il y ait beaucoup d’informations sur un matériel qui misera sur des puces Qualcomm et une charge rapide très performante de 100 watts ou plus. Et le prix, anticipent-ils de la part de la direction de NIO, ne dépassera en aucun cas 1 000 dollars pour le rendre plus attractif et convaincant à tous points de vue.