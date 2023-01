Twitterrific pour Mac suspendu de l’API Twitter, comme ses applications iPhone et iPad suite à une interdiction inexpliquée

Twitter empêche les clients tiers populaires d’accéder au réseau social depuis la semaine dernière. Cela a amené des applications comme Tweetbot, Fenix ​​​​et bien d’autres à cesser de fonctionner à l’improviste. Malheureusement, il semble que Twitter préfère continuer à interdire les applications tierces de sa plate-forme sans raison, car le populaire Twitterrific pour Mac a également été suspendu de l’API officielle de Twitter.

Mettre à jour: Twitter vient de confirmer qu’il n’autorisera plus les développeurs à utiliser l’API Twitter pour créer des applications tierces pour la plate-forme. Vous pouvez lire plus de détails à ce sujet sur Netcost-security.fr.

Twitter a désormais interdit à Twiterfic d’utiliser son API

Comme l’ont rapporté les propres développeurs de Twitterrific, la version Mac de l’application a perdu l’accès à l’API de Twitter jeudi après-midi. Sans surprise, le réseau social n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle l’application a été interdite d’utiliser l’API.

« Depuis cet après-midi, Twitterrific pour Mac a été suspendu de Twitter sans explication », a déclaré le développeur. dit dans un tweet. Tout en répondant à certains utilisateurs de Twitterrific, les développeurs ont également déclaré que Twitter leur était « activement hostile ».

Le 12 janvier, de nombreux utilisateurs de Twitter ont remarqué que des clients tiers renvoyaient des messages d’erreur liés à l’API Twitter. Cette panne généralisée se produit sur de nombreux clients Twitter tiers pour iOS, macOS, Android et Windows. L’application Twitterrific pour iPhone et iPad a déjà été interdite d’utiliser l’API Twitter il y a quelques jours.

Plus tôt cette semaine, Twitter a vaguement déclaré qu’il « appliquait désormais ses règles d’API de longue date ». Mais en réalité, les développeurs sont dans le noir puisque Twitter ne fournit aucun détail sur les raisons pour lesquelles ces applications sont interdites d’utiliser son API.

Une décision intentionnelle de Twitter

L’information entendu de sources que l’accès à des applications Twitter tierces a été intentionnellement suspendu. Les développeurs ont découvert plus tard que la société a interdit l’accès à l’API pour des clients spécifiques tels que Tweetbot et Fenix, car d’autres applications moins populaires continuent de fonctionner. La principale raison pourrait être le fait que ces applications ne diffusent pas d’annonces aux utilisateurs, ce qui nuit aux revenus publicitaires de Twitter.

Twitter a également essayé de trouver d’autres moyens de maintenir ses revenus depuis qu’Elon Musk est devenu propriétaire de l’entreprise. L’abonnement Twitter Blue est devenu plus cher et propose désormais un badge bleu vérifié pour attirer les utilisateurs. Et comme l’a noté Social Media Consultant Matt Navarrela plate-forme déploie également un plan annuel Twitter Blue à prix réduit pour tenter de convaincre les gens de s’y abonner.

Et tout comme les publicités, Twitter Blue n’est pas non plus disponible pour les utilisateurs des clients tiers de Twitter, ce qui peut également avoir motivé l’entreprise à interdire ces applications.

Malheureusement, cette situation est irrespectueuse envers les développeurs et les utilisateurs. Twitter a été construit autour d’applications tierces, et maintenant ces développeurs n’ont aucune idée de ce qui se passera ensuite avec leurs applications. Dans le même temps, de nombreux utilisateurs de Twitter qui préfèrent utiliser des applications tierces (et les ont même payées) n’ont pas le choix.

Cela me rend si triste. Votre application iPhone m’a permis, en tant qu’aveugle, d’utiliser Twitter bien mieux que l’application qu’ils produisent eux-mêmes. Désolé pour l’hostilité que vous recevez de leur part, mais sachez que vous êtes apprécié pour le travail acharné que vous avez fait. – Rusty Hilliard (@RustyHilliard77) 19 janvier 2023

À l’heure actuelle, Twitter nie toujours avoir fourni des détails sur les raisons pour lesquelles il interdit à ces applications d’utiliser l’API officielle du réseau social.

