Six ans plus tard, Samsung est à nouveau la marque la plus vendue sur le deuxième marché mobile au monde

Samsung a réussi à surpasser Xiaomi et à devenir la marque qui a vendu le plus de téléphones portables en Inde au dernier trimestre 2022.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, l’un des smartphones les plus récents et les plus populaires de l’entreprise

2022 a été une bonne année pour Samsung. Malgré la baisse générale des ventes de smartphones dans le monde, les derniers rapports indiquent clairement que la société sud-coréenne est l’une des rares à avoir réussi à se développer au cours de l’année écoulée.

Et pas seulement ça. La dernière analyse de marché de Canalys réitère les bons résultats de Samsung en 2022, révélant que l’entreprise a réussi à récupérer la première position après avoir dépassé Xiaomi sur l’un des marchés clés de l’industrie du téléphone, qui depuis le dernier trimestre de l’année dernière est le deuxième plus important marché mondial, devant les États-Unis.

Samsung dépasse Xiaomi en Inde au dernier trimestre 2022

Le rapport reflète que l’Inde, le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile, a vu les ventes de smartphones chuter à 151,6 millions d’unités expédiées tout au long de l’année 2022. De plus, pour la première fois de son histoire, le quatrième trimestre de l’année a laissé des chiffres pires que ceux du l’année précédente, avec une baisse de 27 %.

Malgré cela, Samsung a réussi à se développer sur le marché indien et à se positionner en première position pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2017. Il l’a fait après avoir vendu 6,4 millions d’unités et ainsi dépassé Xiaomi, qui est tombé à la troisième position en expédiant 5,5 millions d’unités. La deuxième position était pour vivo, avec 6,4 millions.

Malgré les bons chiffres de Samsung, Xiaomi a été la marque qui a vendu le plus de téléphones mobiles en Inde tout au long de l’année 2022, expédiant 29,6 millions d’unités, soit un million de plus que Samsung. Les analystes suggèrent que l’idée d’abandonner les modèles plus anciens via les canaux de commerce électronique pendant la saison des fêtes, au lieu d’opter pour des modèles plus récents plus attrayants pour les consommateurs, a été l’une des raisons pour lesquelles Xiaomi a perdu la première place au cours des trois derniers mois. de l’année.