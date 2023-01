Zagg affronte Apple avec un bracelet Gear4 Highland Apple Watch Ultra plus abordable

Aujourd’hui, Zagg, via Gear4, lance un nouveau groupe Apple Watch qui adopte les styles de la série Ultra pour moins cher. Le nouveau bracelet Highland arrive avec un design familier à l’une des offres internes d’Apple, juste sans le prix premium habituel attaché et toute la construction robuste attendue.

Zagg lance le nouveau bracelet Apple Watch Gear4 Highland

Arrivant avec les styles que vous trouverez généralement sur le groupe Alpine Loop récemment publié par Apple, le nouveau bracelet Gear4 Highland porte plus qu’un simple schéma de nommage similaire. Composée d’un matériau en nylon à double couche, cette sangle a une façon unique de s’accrocher en place, grâce à une série de boucles qui entourent la construction en tissu robuste. La construction parvient également à incorporer des matériaux recyclés pour un processus de fabrication plus conscient. La conception utilise jusqu’à 80 % de fibres cyclées, ce qui complète les cosses et le crochet en aluminium qui font également la coupe.

L’ensemble de l’emballage est également traité avec un agent antimicrobien qui aide à garder votre bracelet frais et à son meilleur. Avec la conception se penchant déjà pour être un compagnon d’entraînement, Zagg va plus loin pour s’assurer que le groupe Gear4 Highland Apple Watch peut suivre des randonnées et autres dans le futur – ce qui, en parlant, la société soutient le produit par un garantie de deux ans pour une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Au lancement, Zagg lance son dernier groupe Apple Watch uniquement dans le plus grand design (form factor). Il est compatible avec les modèles 45 mm Series 8 et SE 2 et l’Apple Watch Ultra. Donc, si vous portez un portable plus petit de 41 mm, vous n’avez malheureusement pas de chance, bien que ce ne soit rien d’extraordinaire de la propre gamme d’Apple. Trois coloris différents sont disponibles, qui mélangent notamment également les éléments de l’homologue alpin d’Apple avec le noir, le beige et le bleu.

La tarification est un autre des domaines dans lesquels le groupe se distingue des accessoires internes d’Apple. Le groupe Gear4 Highland est maintenant disponible pour 69,99 $ pour compléter votre Apple Watch. Il est actuellement expédié et mis en vente directement par Zagg pour le moment.