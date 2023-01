6 nouveaux emojis qui arriveront bientôt sur votre mobile

Nous connaissons déjà certaines des nouvelles émoticônes qui vont atteindre les principales plateformes tout au long de cette année.

Nouveaux visages, champignons, flèches, fichiers et plus d’options parmi les nouveaux emojis de 2023

Le consortium Unicode commence déjà à montrer quels nouveaux emojis pourraient être acceptés dans la prochaine version de la norme, et lesquels atteindraient tôt ou tard les principales plateformes.

La proposition d’inclusion de nouveaux emojis comprend un total de 578 candidats différents, bien que, comme l’explique Jennifer Daniel elle-même, présidente du sous-comité des emojis Unicode, une bonne partie d’entre eux seront différentes variantes d’emojis existants. En fait, il ne comprendrait que 6 nouveaux emojis jamais vus auparavant.

Citron vert, champignon et plus : nouveaux candidats emoji pour 2023

Il y a quelques jours à peine, nous parlions des 31 nouveaux emojis qui étaient en route vers Android grâce à l’incorporation de la norme Unicode Emoji 15.0 dans le système d’exploitation de Google. Dicha actualización, no obstante, llegará en marzo de 2023, de modo que muchos usuarios todavía tendrán que esperar un tiempo para poder usar nuevos emojis tales como corazones de color rosa y azul, manos empujando a derecha o izquierda, medusas, jengibre o maracas, entre autres.

Bien que le déploiement d’Emoji 15.0 prendra encore quelques mois, le consortium Unicode travaille déjà sur l’acceptation des emojis qui seront présents dans la norme Emoji 15.1. La principale nouveauté de cette nouvelle version est la possibilité de changer le sens de certains emojis, notamment ceux qui représentent des personnes.

Bien que certains nouveaux emojis que nous pouvons voir dans l’image sur ces lignes seront également inclus. Il s’agit d’une lime, d’un champignon, d’une chaîne brisée, d’un visage hochant la tête et d’un autre secouant la tête de gauche à droite, et d’un phénix. Il a été précisé que, curieusement, tous ces nouveaux emojis seront créés à partir de la combinaison de deux emojis différents. Par exemple, l’emoji citron vert sera généré en combinant l’emoji vert avec un citron, et l’oiseau phénix en combinant l’emoji oiseau avec l’emoji feu.

Le comité technique Unicode se réunira tout au long de ce mois de janvier pour évaluer les candidats, et s’ils sont acceptés, leur arrivée devrait devenir officielle au printemps prochain. À partir de ce moment, les entreprises derrière les principales plateformes, applications et systèmes d’exploitation commenceront à travailler sur l’intégration des nouveaux emojis dans leurs collections respectives.