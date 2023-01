Ces deux Samsung Galaxy A reçoivent également la mise à jour Android de janvier

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive déjà sur Samsung Galaxy A50 et Galaxy A52 5G avec les versions de firmware A505GUBS9CWA2 et A526BXXU1DWA6, respectivement.

Le Samsung Galaxy A52 5G se décline en plusieurs teintes

Samsung continue de déployer le dernier correctif de sécurité Android dans ses meilleurs terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, et une bonne preuve en est qu’après la mise à jour du Samsung Galaxy Z Fold3, c’est maintenant au tour de deux de ses Galaxy les plus populaires A, le Samsung Galaxy A50 et le Galaxy A52 5G.

Comme ils nous le disent de SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à publier la mise à jour Android de janvier 2023 sur le Samsung Galaxy A50 dans plusieurs pays d’Amérique latine et sur le Samsung Galaxy A52 5G en Australie.

Le correctif de sécurité de janvier débarque sur les Samsung Galaxy A50 et Galaxy A52 5G

La mise à jour Android de janvier atteint déjà le Samsung Galaxy A50 dans diverses régions d’Amérique latine, notamment l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la République dominicaine, le Guatemala et le Mexique, avec la version de micrologiciel A505GUBS9CWA2 et le Samsung Galaxy A52 5G d’Australie avec le numéro de version A526BXXU1DWA6.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige des dizaines de failles de sécurité, corrige quelques bugs connus et améliore les performances et la stabilité des smartphones.

Le Samsung Galaxy A50 est arrivé sur le marché début 2019 avec Android 9 à bord et a déjà reçu deux autres versions du système d’exploitation, ayant actuellement Android 11 avec One UI 3.1.

Pour sa part, le Samsung Galaxy A52 5G a été lancé à la mi-2021 avec Android 11, en juillet de l’année dernière, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et fin 2022, il a reçu Android 13 avec One UI 5.

Si vous possédez l’un de ces deux Galaxy A et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre mobile Samsung.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le correctif de sécurité Android le plus récent.